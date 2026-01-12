محمود خان اچکزئی کا بیان ملک دشمن سیاست کا پردہ چاک کر چکا ہے، اکبر ایس بابر

محمود اچکزئی کے بیان سے ’’بلی تھیلے سے باہر آگئی‘‘ ہے، بانی رہنما پی ٹی آئی

ویب ڈیسک January 12, 2026
facebook whatsup
اسلام آباد:

پاکستان تحریک انصاف کے بانی رہنما اکبر ایس بابر کا کہنا ہے کہ محمود خان اچکزئی کا ’’دو چار ماہ بعد کچھ علاقے علیحدگی کا اعلان کر دیں گے‘‘ کا بیان، اس شخص کی ملک دشمن سیاست کا پردہ چاک کر چکا ہے۔

محمود اچکزئی کی پریس کانفرنس پر ردعمل دیتے ہوئے اکبر ایس بابر نے کہا کہ محمود اچکزئی کے بیان سے ’’بلی تھیلے سے باہر آگئی‘‘ ہے۔

انہوں نے کہا کہ یہ شخص جب اقتدار میں ہوتا ہے تو نہ آئین خطرے میں ہوتا ہے اور نہ ہی پاکستان؟ شرط صرف یہ ہے کہ پورا خاندان اقتدار کے مزے لوٹے۔ اور جب اقتدار سے باہر ہوتے ہیں تو ’’اے پی ڈی ایم اے‘‘ سے لیکر ’’پی ڈی ایم‘‘ اور اب ’’تحفظ آئین‘‘ کے نام سے کسی نہ کسی سیاسی اتحاد کا حصہ بن کر اپنی ملک دشمن سیاست زندہ رکھتے ہیں۔

مزید پڑھیں

Express News

خطرہ ہے دو چار ماہ بعد پاکستان کے کچھ علاقے علیحدگی کا اعلان کردیں گے، محمود اچکزئی

اکبر ایس بابر نے کہا کہ محمود خان اچکزئی مفاد پرست سیاست کی علامت ہے جس نے عوام کو محض بدحالی جبکہ موقع پرست سیاست دانوں اور ان کے خاندانوں کو خوشحال بخشی ہے۔ ایسے شخص کو ’’لیڈر آف دی اپوزیشن‘‘ تعینات کرنے کا سوچنا بھی گناہ ہے۔

بانی رہنما پی ٹی آئی اکبر ایس بابر کا کہنا تھا کہ وقت آگیا ہے کہ اس مفاد پرست ملک اور عوام دشمن سیاست سے ہمیشہ کے لئے نجات حاصل کی جائے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ہری پور: نامعلوم افراد کی فائرنگ سے مشہور ٹک ٹاکر جاں بحق

ہری پور: نامعلوم افراد کی فائرنگ سے مشہور ٹک ٹاکر جاں بحق

 Jan 12, 2026 01:23 PM |
رجب بٹ کی پرانی تصاویر وائرل، صارفین کے دلچسپ تبصرے

رجب بٹ کی پرانی تصاویر وائرل، صارفین کے دلچسپ تبصرے

 Jan 12, 2026 12:46 PM |
معروف اداکار 92 سال کی عمر میں انتقال کرگئے

معروف اداکار 92 سال کی عمر میں انتقال کرگئے

 Jan 12, 2026 11:15 AM |

متعلقہ

Express News

ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ عمران خان کو بلاجواز جیل میں رکھیں، وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا

Express News

کراچی؛ بے لگام ہیوی ٹریفک آدھے گھنٹے کے دوران مزید 2 جانیں نگل گئی

Express News

جنوری میں شدید سردی کے باعث اسکولوں میں موسم سرما کی تعطیلات شیڈول میں تبدیلی پر غور

Express News

خیبرپختونخوا؛ سی ٹی ڈی کی جمرود میں کارروائی، 6 دہشتگرد ہلاک

Express News

کراچی، غیرقانونی کرنسی ایکسچینج میں ملوث ملزم گرفتار

Express News

9 مئی واقعات، غیرمصدقہ ویڈیوز کی بنیاد پر میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے، پی ٹی آئی رہنما کا سخت ردعمل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو