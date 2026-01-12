پاکستان کے سابق ٹیسٹ کرکٹر  محمد الیاس لاہور میں انتقال کرگئے

محمد الیاس نے دس ٹیسٹ میچز میں پاکستان کی نمائندگی کی، بطور چیف سلیکٹر بھی فرائض سر انجام دیے

ویب ڈیسک January 12, 2026
facebook whatsup
لاہور:

پاکستان کے سابق ٹیسٹ کرکٹر محمد الیاس لاہور میں انتقال کرگئے۔

خاندانی ذرائع  نے محمد الیاس کے انتقال کی تصدیق کردی۔ نماز جنازہ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ محمد الیاس کئی دنوں سے جگر کے کینسر میں مبتلا تھے۔ 

محمد الیاس نے دس ٹیسٹ میچز میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ بیاسی فرسٹ کلاس میچز میں  بھی اہنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ پاکستان سینئر ٹیم کے چیف سلیکٹر کے طور پر بابر اعظم، عمر اکمل سمیت کئی باصلاحیت کرکٹرز کو پہلی بار پاکستان ٹیم کے لیے منتخب کیا۔

محمد الیاس نے جونیئر اور ویمن ٹیم کے لیے بھی چیف سلیکٹر کی ذمہ داریاں نبھائیں، وہ سابق ٹیسٹ کرکٹر عمران فرحت کے سسر بھی تھے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ہری پور: نامعلوم افراد کی فائرنگ سے مشہور ٹک ٹاکر جاں بحق

ہری پور: نامعلوم افراد کی فائرنگ سے مشہور ٹک ٹاکر جاں بحق

 Jan 12, 2026 01:23 PM |
رجب بٹ کی پرانی تصاویر وائرل، صارفین کے دلچسپ تبصرے

رجب بٹ کی پرانی تصاویر وائرل، صارفین کے دلچسپ تبصرے

 Jan 12, 2026 12:46 PM |
معروف اداکار 92 سال کی عمر میں انتقال کرگئے

معروف اداکار 92 سال کی عمر میں انتقال کرگئے

 Jan 12, 2026 11:15 AM |

متعلقہ

Express News

کرکٹ میں بھارت کے سیاسی رویہ پر آئی سی سی کی خاموشی پر قومی کرکٹرز برس پڑے

Express News

پاکستان کرکٹ بورڈ کا پی ایس ایل گورننگ کونسل اجلاس جمعرات کو طلب

Express News

نئی پی ایس ایل ٹیم سیالکوٹ کا  کپتان کون ہوگا؟ ممکنہ اسکواڈ سے متعلق اہم خبر آگئی

Express News

پاکستان انڈر 19 ٹیم مسونگو سے بولاوائیو پہنچ گئی

Express News

سری لنکا نے پاکستان کو شکست دے کر ٹی20 سیریز برابر کردی

Express News

اگر آئی سی سی بھارت کو نہیں روک سکتا تو آئی سی سی بند کردیں، سابق کرکٹر

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو