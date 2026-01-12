مصر کے فٹبالر محمد صالح نے رونالڈو اور میسی کو پیچھے چھوڑ دیا

انہوں نے مصر کے لیے یہ سنگِ میل 111 بین الاقوامی میچز میں حاصل کیا

ویب ڈیسک January 12, 2026
facebook whatsup

مصر سے تعلق رکھنے والے فٹبال اسٹار محمد صالح نے اپنے شاندار کریئر میں ایک تاریخی سنگِ میل عبور کر کے لیونل میسی اور کرسٹیانو رونالڈو کو پیچھے چھوڑ دیا۔

مصر کے معروف فٹبالر محمد صالح نے اپنے بین الاقوامی کریئر میں ایسی کامیابی حاصل کی ہے جو بہت کم کھلاڑیوں کے حصے میں آئی ہے۔ افریقا کپ آف نیشنز (AFCON) 2025 کے کوارٹر فائنل میں آئیوری کوسٹ کے خلاف ایک انتہائی اہم گول کیا جس کے بعد مصر کے لیے ان کے مجموعی گول اور اسسٹ کی تعداد 100 ہو گئی۔

انہوں نے مصر کے لیے یہ سنگِ میل 111 بین الاقوامی میچز میں حاصل کیا جو کہ فٹبال کے دو عظیم کھلاڑی لیونل میسی نے 122 میچز اور کرسٹیانو رونالڈو نے 136 میچز میں حاصل کیا تھا۔

صالح نے اپنی قومی ٹیم مصر کے لیے 65 گول اور 35 اسسٹ کیے ہیں جس سے وہ بین الاقوامی سطح پر گول کنٹری بیوشنز کے لحاظ سے تینوں میں سب سے تیز فٹبالر بن چکے ہیں۔

مزید پڑھیں

Express News

رونالڈو نے مسلسل تیسری مرتبہ ’بیسٹ مڈل ایسٹ فٹبالر‘ کا اعزاز حاصل کرلیا

Express News

میسی صدی کے عظیم ترین کھلاڑی بن گئے؛ رونالڈو کا نمبر کیا رہا؟

یہ بھی بتایا گیا ہے کہ برازیل کے لیجنڈری اسٹار پیلے اس فہرست میں اب بھی سب سے تیزی سے یہ ریکارڈ حاصل کرنے والے کھلاڑی ہیں (77 میچز) جبکہ نیمار نے یہ سنگِ میل 94 میچز میں عبور کیا تھا۔

یہ ریکارڈ محمد صالح کے کریئر کے لیے ایک خاص مقام رکھتا ہے کیونکہ انہوں نے عالمی سطح پر دو عالمی شہرت یافتہ کھلاڑیوں کو پیچھے چھوڑ کر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

شادی اور طلاق کی پیشگوئی، ہانیہ عامر نے نجومی کو کیا جواب دیا؟

شادی اور طلاق کی پیشگوئی، ہانیہ عامر نے نجومی کو کیا جواب دیا؟

 Jan 12, 2026 05:38 PM |
مشہور گلوکار پر خاتون کے الزامات کے بعد 16 ملین ڈالر کا مقدمہ دائر

مشہور گلوکار پر خاتون کے الزامات کے بعد 16 ملین ڈالر کا مقدمہ دائر

 Jan 12, 2026 05:05 PM |
ہری پور: نامعلوم افراد کی فائرنگ سے مشہور ٹک ٹاکر حسینہ جاں بحق

ہری پور: نامعلوم افراد کی فائرنگ سے مشہور ٹک ٹاکر حسینہ جاں بحق

 Jan 12, 2026 03:50 PM |

متعلقہ

Express News

کرکٹ میں بھارت کے سیاسی رویہ پر آئی سی سی کی خاموشی پر قومی کرکٹرز برس پڑے

Express News

پاکستان کرکٹ بورڈ کا پی ایس ایل گورننگ کونسل اجلاس جمعرات کو طلب

Express News

نئی پی ایس ایل ٹیم سیالکوٹ کا  کپتان کون ہوگا؟ ممکنہ اسکواڈ سے متعلق اہم خبر آگئی

Express News

پاکستان انڈر 19 ٹیم مسونگو سے بولاوائیو پہنچ گئی

Express News

سری لنکا نے پاکستان کو شکست دے کر ٹی20 سیریز برابر کردی

Express News

اگر آئی سی سی بھارت کو نہیں روک سکتا تو آئی سی سی بند کردیں، سابق کرکٹر

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو