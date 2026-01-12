65 برس میں بھی جوان نظر آنے کا راز: سنگیتا بجلانی نے فِٹنس اور خوراک کا معمول بتادیا

سنگیتا بجلانی باقاعدہ ورزش کے ساتھ صحت بخش غذا کو اپنی روزمرہ زندگی کا لازمی حصہ بنائے ہوئے ہیں

ویب ڈیسک January 12, 2026
facebook whatsup
شو اکتوبر میں آن ایئر ہوگا۔ فوٹو: فائل

بالی ووڈ کی سابق اداکارہ سنگیتا بجلانی 65 برس کی عمر میں بھی اپنی فِٹنس، صحت اور متوازن طرزِ زندگی کے باعث مداحوں کی توجہ حاصل کیے ہوئے ہیں۔ وقت کے ساتھ اسکرین سے دوری کے باوجود ان کی شخصیت اور انداز آج بھی فِٹنس کے شوقین افراد کے لیے مثال بنے ہوئے ہیں۔

بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق سنگیتا بجلانی باقاعدہ ورزش کے ساتھ صحت بخش غذا کو اپنی روزمرہ زندگی کا لازمی حصہ بنائے ہوئے ہیں۔ وہ سادہ مگر غذائیت سے بھرپور کھانوں کو ترجیح دیتی ہیں، جس کی جھلک اکثر ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر دیکھنے کو ملتی ہے۔

حال ہی میں سنگیتا بجلانی نے انسٹاگرام پر اپنے دن کے آغاز کی ایک تصویر شیئر کی، جس میں ان کا پسندیدہ ناشتہ دکھایا گیا۔ اس ناشتے میں ناریل کے دودھ میں بھگوئے گئے چیا سیڈز، کیلا، مختلف خشک میوے اور غذائی بیج شامل تھے۔ اس کے ساتھ انہوں نے نرم ابلے ہوئے انڈے اور گرین ٹی بھی لی، جو توانائی اور صحت دونوں کے لیے فائدہ مند سمجھی جاتی ہے۔

تصویر کے ساتھ شیئر کیے گئے کیپشن میں سنگیتا بجلانی نے اپنے ناشتے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے اسے صحت مند طرزِ زندگی کا حصہ قرار دیا۔ ان کے انسٹاگرام پیج پر اس نوعیت کی پوسٹس عام ہیں، جہاں وہ متوازن غذا اور فِٹنس سے متعلق اپنی روٹین مداحوں کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہیں، جو کئی لوگوں کے لیے حوصلہ افزائی کا باعث بنتی ہیں۔

سنگیتا بجلانی نے 1988 میں فلم ’قاتل‘ کے ذریعے بالی وڈ میں قدم رکھا اور جلد ہی اپنی اداکاری سے پہچان بنا لی۔ وہ ’تری دیو‘، ’ہتھیار‘، ’جرم‘، ’یودھا‘، ’یگندھر‘، ’عزت‘ اور ’لکشمن ریکھا‘ جیسی متعدد فلموں میں جلوہ گر ہوئیں۔ 1996 میں ریلیز ہونے والی فلم ’نربھے‘ ان کی آخری فلم ثابت ہوئی، جس کے بعد انہوں نے فلمی دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔
 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

65 برس میں بھی جوان نظر آنے کا راز: سنگیتا بجلانی نے فِٹنس اور خوراک کا معمول بتادیا

65 برس میں بھی جوان نظر آنے کا راز: سنگیتا بجلانی نے فِٹنس اور خوراک کا معمول بتادیا

 Jan 12, 2026 07:17 PM |
دھرو راٹھی اور پاکستانی ڈیجیٹل ایکسپرٹ کی ملاقات، ’آپریشن سندور‘ پر بحث تازہ

دھرو راٹھی اور پاکستانی ڈیجیٹل ایکسپرٹ کی ملاقات، ’آپریشن سندور‘ پر بحث تازہ

 Jan 12, 2026 06:48 PM |
شادی اور طلاق کی پیشگوئی، ہانیہ عامر نے نجومی کو کیا جواب دیا؟

شادی اور طلاق کی پیشگوئی، ہانیہ عامر نے نجومی کو کیا جواب دیا؟

 Jan 12, 2026 05:38 PM |

متعلقہ

Express News

مشہور بھارتی گلوکار 43 برس کی عمر میں انتقال کرگئے

Express News

رجب بٹ کی اہلیہ ایمان رجب کی اپنی ساس کے ساتھ مبینہ وائس نوٹ لیک ہوگئی

Express News

پاکستانی میوزک انڈسٹری میں لیجنڈز گلوکاروں کو مسلسل نظر انداز کیا جارہا ہے، حمیرہ چنا

Express News

فیملی تنازعات کے بعد رجب بٹ نے اپنا یوٹیوب اور انسٹاگرام اکاؤنٹ بند کردیا

Express News

دھرندھر گانے کی ٹک ٹاک وائرل ویڈیو، پولیس وردی میں یہ لڑکی کون ہے؟

Express News

میرے لیے بگھی لانے والا ہی میرا شہزادہ ہوگا، حریم فاروق کا محبت پر اظہار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو