پاکستان کے فاسٹ بولر احسان اللہ نے اپنی برق رفتار بولنگ سے بیٹرز کو پریشان کر دیا

احسان اللہ کی تیز رفتار گیندوں کا سامنا افغانستان کے اوپنر بیٹر رحمان اللہ گرباز نے بھی کیا

ویب ڈیسک January 12, 2026
facebook whatsup

پاکستان کے فاسٹ بولر احسان اللہ نے بنگلادیش پریمیئر لیگ (بی پی ایل) میں اپنی برق رفتار بولنگ سے بیٹرز کو پریشان کر دیا۔

 نوکھالی ایکسپریس کی نمائندگی کرتے ہوئے انہوں نے ڈھاکا کیپٹلز کے خلاف شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔میچ میں نوکھالی ایکسپریس نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 184 رنز بنائے۔ ہدف کے تعاقب میں ڈھاکا کیپٹلز کی ٹیم احسان اللہ کی تیز رفتار بولنگ کے سامنے بے بس نظر آئی اور پوری ٹیم 143 رنز پر ڈھیر ہوگئی۔

احسان اللہ نے چار اوورز کی اسپیل میں 32 رنز دے کر دو اہم وکٹیں حاصل کیں۔ ان کی تیز رفتار گیندوں کا سامنا افغانستان کے اوپنر بیٹر رحمان اللہ گرباز نے بھی کیا جنہیں گیندیں سنبھالنا مشکل ہو گیا اور متعدد بار وکٹ کیپر کے دستانوں میں گیند گئی۔

مزید پڑھیں

Express News

پی ایس ایل 10: فاسٹ بولر احسان اللہ کس بڑی ٹیم کا حصہ بن گئے؟

فاسٹ بولر نے سیف اللہ کو صفر پر پویلین واپس بھیجا جبکہ عبداللہ علی صرف دو رنز بنا کر احسان اللہ کا شکار بنے۔ احسان اللہ کی اس عمدہ کارکردگی نے نہ صرف نوکھالی ایکسپریس کی فتح میں اہم کردار ادا کیا بلکہ بی پی ایل میں ان کی صلاحیتوں کا بھرپور اظہار بھی کیا۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

65 برس میں بھی جوان نظر آنے کا راز: سنگیتا بجلانی نے فِٹنس اور خوراک کا معمول بتادیا

65 برس میں بھی جوان نظر آنے کا راز: سنگیتا بجلانی نے فِٹنس اور خوراک کا معمول بتادیا

 Jan 12, 2026 07:17 PM |
دھرو راٹھی اور پاکستانی ڈیجیٹل ایکسپرٹ کی ملاقات، ’آپریشن سندور‘ پر بحث تازہ

دھرو راٹھی اور پاکستانی ڈیجیٹل ایکسپرٹ کی ملاقات، ’آپریشن سندور‘ پر بحث تازہ

 Jan 12, 2026 06:48 PM |
شادی اور طلاق کی پیشگوئی، ہانیہ عامر نے نجومی کو کیا جواب دیا؟

شادی اور طلاق کی پیشگوئی، ہانیہ عامر نے نجومی کو کیا جواب دیا؟

 Jan 12, 2026 05:38 PM |

متعلقہ

Express News

کرکٹ میں بھارت کے سیاسی رویہ پر آئی سی سی کی خاموشی پر قومی کرکٹرز برس پڑے

Express News

پاکستان کرکٹ بورڈ کا پی ایس ایل گورننگ کونسل اجلاس جمعرات کو طلب

Express News

نئی پی ایس ایل ٹیم سیالکوٹ کا  کپتان کون ہوگا؟ ممکنہ اسکواڈ سے متعلق اہم خبر آگئی

Express News

پاکستان انڈر 19 ٹیم مسونگو سے بولاوائیو پہنچ گئی

Express News

سری لنکا نے پاکستان کو شکست دے کر ٹی20 سیریز برابر کردی

Express News

اگر آئی سی سی بھارت کو نہیں روک سکتا تو آئی سی سی بند کردیں، سابق کرکٹر

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو