نیدرلینڈز نے ٹی20 ورلڈ کپ 2026 کے لیے اسکواڈ کا اعلان کر دیا

ٹیم کی قیادت کپتان اسکاٹ ایڈورڈز کریں گے جو گزشتہ ورلڈ کپ میں بھی ٹیم کی قیادت سنبھال چکے ہیں

ویب ڈیسک January 12, 2026
نیدرلینڈز کرکٹ ٹیم نے آئی سی سی مینز ٹی20 ورلڈ کپ 2026 کے لیے اسکواڈ کا اعلان کر دیا جو 7 فروری سے سری لنکا اور بھارت میں شروع ہو گا۔

ٹیم کی قیادت کپتان اسکاٹ ایڈورڈز کریں گے جو گزشتہ ورلڈ کپ میں بھی ٹیم کی قیادت سنبھال چکے ہیں۔

اسکواڈ میں شامل کھلاڑیوں میں تجربہ کار اور ایسے نئے کھلاڑی بھی شامل کیے گئے ہیں جو گزشتہ دو سالوں سے ٹیم کا حصہ رہے ہیں۔

اسکواڈ؛
 اسکاٹ ایڈورڈز (کپتان وکٹ کیپر)، کولن آکرمین،  نوا کرویس،  باس ڈی لیدے، ارین ڈٹ، فریڈ کلاسن، کائل کلین، مائیکل لیوٹ، زیک لائن کیچٹ، میکس او’ڈوڈ، لوگن وان بیک، ٹم وان ڈر گوکٹن، ریلوف وان ڈر میر وے، پال وان میکرن، ثاقب ذوالفقار

Express News

ٹی 20 ورلڈ کپ کیلئے پاکستان کے 15 رکنی اسکواڈ کی فہرست تیار

Express News

نئی پی ایس ایل ٹیم سیالکوٹ کا  کپتان کون ہوگا؟ ممکنہ اسکواڈ سے متعلق اہم خبر آگئی

ٹیم کے ہیڈ کوچ ریان کک ہیں جبکہ ریان وان نئیرک اور ہینو کوہن اس کے اسسٹنٹ کوچ ہیں۔ نیدرلینڈز گروپ A میں پاکستان، نمیبیا، امریکا اور بھارت کے ساتھ مقابلہ کرے گا۔

ہیڈ کوچ نے کہا ہے کہ ہمارے اسکواڈ میں ایسے آپشنز موجود ہیں جو مخالف ٹیم کے خلاف موثر ثابت ہوں گے تجربہ بھی اہم ہو گا کیونکہ ہم گروپ مرحلے میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔

 
