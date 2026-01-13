ایلون مسک کی خلائی کمپنی اسپیس ایکس کو اپنا انٹرنیٹ نیٹورک بڑھانے کے لیے خلا میں مزید 7500 اسٹار لنک سیٹلائٹس لانچ کرنے کی اجازت مل گئی۔
امریکا کے وفاقی مواصلاتی کمیشن نے اجازت کے ساتھ کمپنی کے جنریشن 2 سیٹلائٹس میں اپ گریڈز کی منظوری بھی دی ہے جس کے بعد کمپنی دنیا کے مزید حصوں میں اپنی براڈ بینڈ اور موبائل سروسز کو بڑھا سکےگی۔
امریکی ادارے نے ایک بیان میں کہا کہ اس منظوری کے تحت اسپیس ایکس کو 7500 مزید جنریشن 2 اسٹار لنک سیٹلائٹس بنانے، لانچ کرنے اور انہیں آپریٹ کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ اس توسیع سے اسپیس ایکس کو عالمی سطح پر ہائی اسپیڈ انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے میں مدد ملے گی۔
واضح رہے خلا میں موجود فعال سیٹلائٹس میں دو تہائی ایلون مسک کی اسٹار لنک کے ہیں۔ زمین کے نچلے مدار میں 9000 سے زائد اسٹار لنکس کا نیٹورک موجود ہے۔