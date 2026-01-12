سابق بھارتی کرکٹر شیکھر دھون نے اپنی گرل فرینڈ سوفی شائن کے ساتھ اپنی باضابطہ منگنی کا اعلان کردیا۔
بھارتی سابق اوپننگ بلے باز شیکھر دھون نے اپنے انسٹاگرام پر تصویر شیئر کی جس میں انہوں نے اپنی منگنی کا باضابطہ اعلان کیا۔
سوفی شائن نے شیکھر دھون کے ساتھ ایک تصویر شیئر کی جو سوشل میڈیا پر کافی تیزی سے وائرل ہو گئی اور دونوں نے اپنے تعلق کو مزید مضبوط بنانے کا فیصلہ کیا۔
شیکھر دھون نے انسٹاگرام پوسٹ میں لکھا کہ مشترکہ مسکراہٹوں سے مشترکہ خوابوں تک، ہماری منگنی پر محبت، دعاؤں اور نیک تمناؤں کا بہت شکریہ، ہم نے ہمیشہ کے لیے ایک ساتھ چلنے کا انتخاب کر لیا۔
رپورٹس کے مطابق شیکھر دھون اور سوفی شائن کافی عرصے سے تعلق میں ہیں اور گزشتہ سال ہی اپنے تعلق کا باقاعدہ اعلان کیا تھا۔ دونوں کو دبئی میں چیمپینز ٹرافی کے ایک میچ کے دوران ایک ساتھ بھی دیکھا گیا تھا۔
اطلاعات ہیں کہ ممکنہ طور پر یہ جوڑا فروری 2026 میں شادی کے بندھن میں بندھ سکتا ہے۔
واضح رہے کہ شیکھر دھون نے اپنی سابق اہلیہ عائشہ مکھرجی سے اکتوبر 2023 میں طلاق لی تھی جس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے سے دو برس تک ملاقات نہ ہونے کا بھی ذکر کیا۔