بجلی صارفین کیلیے خوش خبری، نیپرا نے بنیادی ٹیرف کی حکومتی درخواست منظور کرلی

نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی (نیپرا) نے ملک بھر میں بجلی کے بنیادی ٹیرف کی حکومتی درخواست منظور کرلی۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق نیپرا نے ملک میں بجلی کے بنیادی ٹیرف کی حکومتی درخواست منظور کرلی، جس کے تحت کے الیکڑک سمیت ملک بھر کے لئے بجلی کابنیادی ٹیرف برقرار رہے گا۔
نیپرا نے بنیادی ٹیرف پرفیصلہ حکومت کو بھجوا دیا جس کے بعد وفاقی حکومت بنیادی ٹیرف کا نوٹیفکیشن جاری کرے گی۔
اعلامیے کے مطابق بجلی کے نئے ٹیرف کا اطلاق یکم جنوری 2026 سے ہوگا۔ گھریلو صارفین کے لئے بجلی کا زیادہ ٹیرف 47.69 روپے برقرار جبکہ ایک سے 100 یونٹ تک پروٹیکٹڈ صارفین کا ٹیرف 10.54 پر برقرار رکھا گیا ہے۔
اس کے علاوہ 101 سے 200 یونٹ کا ٹیرف 13.01 روپے برقرار رکھا گیا ہے۔ حکومت کی جانب سے ارسال کی گئی یکساں ٹیرف کے حوالے سے درخواست پر نیپرا نے آج ہی سماعت کی۔
نان پروٹیکٹڈ صارفین ٹیرف کی تفصیلات
نیپرا کے مطابق ایک سے 100 یونٹس تک نان پروٹیکٹڈ گھریلو صارفین کا بنیادی ٹیرف 22.44 روپے پر برقرار رہے گی۔ اس کے علاوہ ماہانہ 101 سے 200 کا ٹیرف 28.91 برقرار ہے۔
اسی طرح 201 سے 300 یونٹ کا ٹیرف 33.10 روپے جبکہ 301 سے 400 یونٹ کابنیادی ٹیرف 37.99 روپے پر برقرار ہے، ماہانہ 500 یونٹس کا ٹیرف 40.22 روپے رہے گا اور ماہانہ 501 سے 600 یونٹ کا ٹیرف 41.62 روپے پر برقرار رہے گا۔
نیپرا کے مطابق ماہانہ 601 سے 700 یونٹس گھریلو صارفین کیلیے بنیادی ٹیرف42.76 روپے فی یونٹ پر برقرار رہے گا۔