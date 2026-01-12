کراچی میں فیکٹری سے نکلنے والی خواتین پر فائرنگ، 5 بچوں کی ماں جاں بحق

قائد آباد مانسہرہ کالونی میں چھٹی کے بعد گھر جاتے وقت 5 بچوں کی ماں کو نشانہ بنایا گیا، ایک لڑکی زخمی بھی ہوئی

شاہ میر خان January 12, 2026
فوٹو فائل

شہر قائد کے علاقے قائد آباد کی مانسہرہ کالونی میں مسلح شخص کی فائرنگ سے 35 سالہ 5 بچوں کی محنت کش ماں جاں بحق ہوگئی۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق قائد آباد کے علاقے مانسہرہ کالونی میں چھٹی کے بعد فیکٹری سے نکل کر گھر جانے والی دو خواتین پر مسلح شخص نے فائرنگ کی جس کے نتیجے میں اسما نامی خاتون جاں بحق ہوئی۔

فائرنگ کے نتیجے میں 22 سالہ شمائلہ زخمی ہوئی۔ واقعے کے بعد ریسکیو رضاکاروں نے جاں بحق اور زخمی خاتون کو جناح اسپتال منتقل کیا جبکہ کرائم سین یونٹ نے وقوعہ سے شواہد اکھٹے کیے۔

پولیس نے اپتدائی تفتیش میں واقعے کو ذاتی دشمنی کا شاخسانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ فوری طور پر جائے وقوعہ اور اطراف سے کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل نہیں ہوسکیں۔

پولیس کو عینی شاہدین نے بتایا کہ موٹرسائیکل پر سوار ایک شخص نے تعاقب کے بعد فائرنگ کی اور موقع سے فرار ہوگیا۔

پولیس حکام نے بتایا کہ واقعے کے وقت خاتون فیکٹری سے نکل کر گھر کی جانب جارہی تھی ، ملزم نے تعاقب کے بعد موقع دیکھتے ہی فائرنگ کردی، واقعے کی مزید تحقیقات کی جارہی ہیں۔

پولیس کے مطابق زخمی ہونے والی خاتون ٹارگٹ نہیں تھی تاہم وہ ساتھ ہونے کی وجہ سے زد میں آئی ہے۔

’اسما میرے ساتھ کفالت میں ہاتھ بٹاتی تھی‘

مقتولہ اسما کے شوہر ہارون نے جناح اسپتال میں گفتگوکرتے ہوئے بتایا کہ میں پیشے کے اعتبار سے مکینک ہوں جبکہ میری اہلیہ اسما فیکٹری میں ملازمت کرتی تھی۔

ہارون نے کہا کہ ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ، مجھے نہیں معلوم میری بیوی کو کس نے مارا، مجھے فون کال موصول ہوئی جس میں اسما پر فائرنگ کا بتایا گیا۔

انہوں نے بتایا کہ ہماری بیس برس قبل شادی ہوئی اور ہمارے پانچ بچے ہیں، ہم غریب لوگ ہیں، دونوں میاں بیوی مل کر کفالت کرتے تھے۔
