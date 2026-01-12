کراچی؛ گرفتار دہشت گردوں کی نشاندہی پر بلدیہ ٹاؤن سے دو سو کلوگرام دھماکا خیز مواد برآمد

بارودی مواد ڈرموں میں رکھا گیا تھا جو گرفتار دہشت گرد ہمدان کی نشاندہی پر برآمد کیا گیا

ویب ڈیسک January 12, 2026
facebook whatsup

کراچی کے علاقے بلدیہ ٹاؤن میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کارروائی کرتے ہوئے گرفتار دہشتگردوں کی نشاندہی پر دو سو کلوگرام دھماکا خیز مواد برآمد کر لیا۔

سی ٹی ڈی ذرائع کے مطابق بلوچ لبریشن آرمی کے گرفتار دہشت گردوں نے  دھماکا خیز مواد کی نشاندہی کی جس کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کارروائی کرتے ہوئے بارودی مواد بلدیہ ٹاؤن رئیس گوٹھ میں ایک مکان سے برآمد کیا۔

سی ٹی ڈی ذرائع کے مطابق بارودی مواد ڈرموں میں رکھا گیا تھا جو گرفتار دہشت گرد ہمدان کی نشاندہی پر برآمد کیا گیا جبکہ گرفتار دہشت گردوں کے نشاندہی پر دیگر دہشتگرد گروہوں سے وابستہ افراد کو بھی حراست میں لیا گیا ہے۔

مزید پڑھیں

Express News

کراچی میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام، تین دہشت گرد گرفتار کرلیے، سیکیورٹی حکام

واضح رہے کہ اس سے قبل بھی حساس اداروں نے گرفتار دہشت گردوں کی نشاندہی پر اسی علاقے سے 2 ہزار کلوگرام دھماکا خیز مواد برآمد کیا تھا۔

ذرائع کے مطابق گرفتار دہشت گردوں ہمدان خلیل اور اس کے ساتھیوں سے تفتیش جاری ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

مہک ملک کا اپنے ہوشربا معاوضے سے متعلق چونکا دینے والا انکشاف

مہک ملک کا اپنے ہوشربا معاوضے سے متعلق چونکا دینے والا انکشاف

 Jan 12, 2026 10:14 PM |
65 برس میں بھی جوان نظر آنے کا راز: سنگیتا بجلانی نے فِٹنس اور خوراک کا معمول بتادیا

65 برس میں بھی جوان نظر آنے کا راز: سنگیتا بجلانی نے فِٹنس اور خوراک کا معمول بتادیا

 Jan 12, 2026 07:17 PM |
دھرو راٹھی اور پاکستانی ڈیجیٹل ایکسپرٹ کی ملاقات، ’آپریشن سندور‘ پر بحث تازہ

دھرو راٹھی اور پاکستانی ڈیجیٹل ایکسپرٹ کی ملاقات، ’آپریشن سندور‘ پر بحث تازہ

 Jan 12, 2026 06:48 PM |

متعلقہ

Express News

ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ عمران خان کو بلاجواز جیل میں رکھیں، وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا

Express News

کراچی؛ بے لگام ہیوی ٹریفک آدھے گھنٹے کے دوران مزید 2 جانیں نگل گئی

Express News

جنوری میں شدید سردی کے باعث اسکولوں میں موسم سرما کی تعطیلات شیڈول میں تبدیلی پر غور

Express News

خیبرپختونخوا؛ سی ٹی ڈی کی جمرود میں کارروائی، 6 دہشتگرد ہلاک

Express News

کراچی، غیرقانونی کرنسی ایکسچینج میں ملوث ملزم گرفتار

Express News

9 مئی واقعات، غیرمصدقہ ویڈیوز کی بنیاد پر میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے، پی ٹی آئی رہنما کا سخت ردعمل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو