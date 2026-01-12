شہر قائد کے علاقے منگھوپیر میں واٹر ٹینکر نے موٹر سائیکل کو روند دیا، حادثے میں ایک شخص جاں بحق جبکہ دوسرا زخمی ہوگیا۔
منگھوپیر تھانے کے قریب واٹر ٹینکر نے موٹر سائیکل سواروں کو روند ڈالا جس کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق جبکہ دوسرا زخمی ہوگیا۔
ایس ایچ او منگھوپیر نے بتایا کہ فوری طور پر متوفی کی شناخت نہیں ہو سکی جبکہ اس کی عمر 55 سال عبدالواحد جبکہ زخمی ہونے والے 45 سالہ صالح محمد کو طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔
پولیس نے حادثے کے ذمہ دار ڈرائیور طارق کو گرفتار کر کے واٹر ٹینکر قبضے میں لے لیا ہے ، پولیس نے متوفی کی لاش ضابطے کی کارروائی کے لیے عباسی شہید اسپتال منتقل کر دی ہے اور اس حوالے سے مزید تفتیش کا عمل جاری ہے۔
ایس ایچ او منگھوپیر خوش نواز نے بتایا کہ متوفی کی شناخت 55 سالہ عبدالواحد کے نام سے کی گئی جو کہ واٹر بورڈ کا ریٹائرڈ ملازم بتایا جاتا ہے۔
متوفی اور زخمی دونوں آپس میں دوست ہیں اور منگھوپیر اونگی گوٹھ کے رہائشی ہیں جو کہ کسی نماز جنازہ میں شرکت کے بعد واپس اپنے گھر جا رہے تھے کہ حادثے کا شکار ہوگئے ۔
واضح رہے کہ شہر قائد میں صبح تیز رفتار بس نے موٹرسائیکل کو ٹکر ماری جس کے نتیجے میں خاتون (اسکول پرنسپل) جاں بحق جبکہ شوہر اور بیٹا زخمی ہوا تھا۔