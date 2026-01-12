برطانیہ: سڑک کی تعمیر کے دوران 300 سے زائد قدیم رومی قبریں دریافت

سامنے آنے والے شواہد قدیم رومی دور میں ہونے والی تدفین کی روایات سے متعلق معلومات فراہم کرتے ہیں

ویب ڈیسک January 13, 2026
برطانیہ کے سب سے بڑے رومی قبرستانوں میں سے ایک میں 300 سے زائد قبریں دریافت کی گئی ہیں۔

برطانیہ کے علاقے کمبریا میں 33 کلومیٹر طویل سڑک کی تعمیر کے لیے کھدائی کے دوران قدیم رومی قبرستان کی باقیات کے شواہد سامنے آئے۔

ماہرِینِ آثارِ قدیمہ نے 2025 میں پینرتھ اور اسکاچ کارنر کے درمیان اے 66 نامی سڑک کو چوڑا کرنے سے قبل کام شروع کیا۔

اگرچہ ماہرین کو اس علاقے کے قدیم روم سے تعلق کے حوالے سے 1960 کی دہائی سے علم تھا، ان کے ہاتھ ایسا کوئی موقع نہیں آسکا تھا جس کی بدولت وہ اس جگہ پر کھدائی کر پاتے۔

Express News

یوٹیوب سے سیکھ کر نوجوان نے لاکھوں ڈالر کی کمپنی بنالی

Express News

جرمنی: 50 بھیڑوں کا جتھہ سپر مارکیٹ میں گھس گیا، افرا تفری مچ گئی

اس جگہ سے ملنے والے شواہد قبل قدیم رومی دور میں ہونے والی تدفین کی روایات سے متعلق معلومات فراہم کرتے ہیں۔

ڈاکٹر لورین مکنٹائر نے موقع سے 340 کے قریب قبروں کے شواہد کی تصدیق کی اور ان میں مردوں کو جلانے اور دفنانے دونوں طریقوں کی جانب اشارے ہیں۔

ماہر کے مطابق یہ جگہ جتنی کھودی گئی ہے اس سے زیادہ بڑی ہوسکتی ہے۔
