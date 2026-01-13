پنوعاقل، کچے کے علاقے میں مسلح افراد کی فائرنگ، عالمانی برادری کا ایک شخص جاں بحق

لاش کو قانونی کارروائی کے لیے جائے وقوعہ سے تحصیل اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، پولیس

ویب ڈیسک January 13, 2026
پنوعاقل کے کچے کے علاقے رضا گوٹھ پولیس کی حدود میں مسلح افراد کی فائرنگ سے عالمانی برادری کا ایک شخص قتل ہو گیا۔ پولیس کے مطابق مقتول کی شناخت واجد عالمانی کے نام سے ہوئی ہے۔

رضا گوٹھ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب چور سولر پلیٹیں چوری کر رہے تھے اور مقتول واجد عالمانی نے مزاحمت کی۔

مزاحمت پر مسلح ملزمان نے اندھا دھند فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں واجد عالمانی موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔

پولیس کے مطابق مقتول نے کچے کے علاقے میں مقاطعت پر زرعی زمین حاصل کر رکھی تھی اور وہیں موجود تھا کہ یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا۔

اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور لاش کو قانونی کارروائی کے لیے جائے وقوعہ سے تحصیل اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔
