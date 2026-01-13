امریکا نے اپنے شہریوں کو فوری طور پر ایران چھوڑنے کی ہدایت جاری کردی

سفارتخانہ نے مشورہ دیا کہ امریکی شہری زمینی راستوں سے آرمینیا یا ترکی کے راستے ایران چھوڑ دیں

ویب ڈیسک January 13, 2026
facebook whatsup

امریکا نے اپنے شہریوں کو فوری طور پر ایران چھوڑنے کی ہدایت جاری کی ہے، کیونکہ ملک بھر میں جاری احتجاجات دن بدن شدت اختیار کر رہے ہیں اور حالات “پرتشدد” ہونے کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔

امریکی سفارتخانے کی وارننگ میں کہا گیا ہے کہ ایران میں احتجاجات کے باعث گرفتاریاں، زخمی ہونے، سیکیورٹی اقدامات، سڑکیں بند، ٹرانسپورٹ معطل اور انٹرنیٹ کی بندش جیسے حالات ہیں، جن سے امریکی شہریوں کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہے۔

سفارتخانہ نے مشورہ دیا کہ امریکی شہری اگر محفوظ ہو سکے تو زمینی راستوں سے آرمینیا یا ترکی کے راستے ایران چھوڑ دیں۔ ساتھ ہی کہا گیا ہے کہ انٹرنیٹ بندش کے پیشِ نظر رابطے کے متبادل انتظامات بنائے جائیں۔

مزید پڑھیں

Express News

ٹرمپ کا ایران کے اپوزیشن لیڈرز سے رابطوں کا دعویٰ؛ یہ رہنما کون ہیں؟

Express News

ٹرمپ کا انجام فرعون، نمرود اور رضا شاہ جیسا ہوگا، ایرانی سپریم لیڈر خامنہ ای کا سخت پیغام

Express News

ایران کے خلاف بڑا فیصلہ قریب؟ صدر ٹرمپ نے فوجی آپشن کا عندیہ دے دیا

دوھری شہریت رکھنے والے امریکی ایرانی شہریوں کو بھی خبردار کیا گیا ہے کہ ایران دوہری شہریت تسلیم نہیں کرتا، اس لیے ان کو اپنے ایرانی پاسپورٹ سے ہی ایران چھوڑنا چاہیے۔

سفارتخانے نے مزید کہا ہے کہ وہ لوگ جو اب بھی ایران میں ہیں، احتجاجات سے دور رہیں، عوامی اجتماعات میں شامل نہ ہوں اور اپنے آپ کو محفوظ مقامات پر رکھیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

مہک ملک کا اپنے ہوشربا معاوضے سے متعلق چونکا دینے والا انکشاف

مہک ملک کا اپنے ہوشربا معاوضے سے متعلق چونکا دینے والا انکشاف

 Jan 12, 2026 10:14 PM |
65 برس میں بھی جوان نظر آنے کا راز: سنگیتا بجلانی نے فِٹنس اور خوراک کا معمول بتادیا

65 برس میں بھی جوان نظر آنے کا راز: سنگیتا بجلانی نے فِٹنس اور خوراک کا معمول بتادیا

 Jan 12, 2026 07:17 PM |
دھرو راٹھی اور پاکستانی ڈیجیٹل ایکسپرٹ کی ملاقات، ’آپریشن سندور‘ پر بحث تازہ

دھرو راٹھی اور پاکستانی ڈیجیٹل ایکسپرٹ کی ملاقات، ’آپریشن سندور‘ پر بحث تازہ

 Jan 12, 2026 06:48 PM |

متعلقہ

Express News

صومالیہ کا متحدہ عرب امارات کیساتھ تمام معاہدے ختم کرنے کا اعلان

Express News

ایران میں افراتفری یا بیرونی مداخلت کا خطے کے امن پر گہرا اثر پڑے گا؛ ترکیہ

Express News

9 دن میں 20 افراد کو کچل کر ہلاک کرنے والا بدمست ہاتھی چھلاوا بن گیا

Express News

پاکستان سے گرفتار ہوکر گوانتاناموبے میں 23 سال سے قید؛ برطانیہ نے زرتلافی ادا کردیا

Express News

ٹرمپ کا ایران کے اپوزیشن لیڈرز سے رابطوں کا دعویٰ؛ یہ رہنما کون ہیں؟

Express News

بین الاقوامی تعلقات میں طاقت کے استعمال کے خلاف ہیں، امریکا کی ایران کو دھمکیوں پر چین کا ردعمل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو