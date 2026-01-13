کھربوں ڈالر مالیت کے معدنی وسائل کو اسٹریٹجک معاشی ترقی کی بنیاد بنانے کی حکومتی حکمتِ عملی

پاکستان کے کھربوں ڈالر مالیت کے غیر استعمال شدہ معدنی وسائل کو اسٹریٹجک معاشی ترقی کی بنیاد بنانے کی حکومتی حکمتِ عملی کے حوالے سے دی نیشنل انٹرسٹ میں مضمون شائع کیا گیا ہے جس میں پاکستان کے معدنی شعبے کی اصلاحات کا تفصیلی احاطہ کیا گیا ہے۔
دی نیشنل انٹرسٹ نے کہا کہ پاکستان کے پاس کھربوں ڈالر مالیت کے معدنی وسائل موجود ہیں ، پاکستان مائننگ پالیسیوں میں اصلاحات کر کے انہیں عالمی معیار سے ہم آہنگ کر رہا ہے، شفافیت اور بین الاقوامی شراکت داری سے پاکستان اہم معدنیات کا اسٹریٹجک مرکز بننے کی جانب گامزن ہے۔
دی نیشنل انٹرسٹ کے مطابق پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم 2026 کے ذریعے عالمی سرمایہ کاروں کو متوجہ کیا جا رہا ہے، اپریل میں شیڈول PMIF26 کا مقصد پاکستان کو سرمایہ کاری کے لیے تیار مائننگ معیشت کے طور پر پیش کرنا ہے، ریکوڈک دنیا کے بڑے کاپر اور گولڈ منصوبوں میں شامل ہے، جہاں 5.9 ارب ٹن معدنی ذخائر موجود ہیں۔
دی نیشنل انٹرسٹ کے مطابق ریکوڈک منصوبہ اربوں ڈالر آمدن اور ہزاروں روزگار کے مواقع پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، پاکستان کے قیمتی پتھروں کی مجموعی مالیت تقریباً 450 ارب ڈالر ہے، قیمتی پتھروں کی سالانہ برآمدات صرف 5.8 ملین ڈالر ہیں، جو بڑے پوٹینشل کی نشاندہی کرتی ہیں۔
دی نیشنل انٹرسٹ نے کہا کہ حکومت نے قیمتی پتھروں کے لیے پہلی قومی جیم اسٹون پالیسی متعارف کرا دی ہے، جیم اسٹون پالیسی کے تحت جدید سرٹیفیکیشن، ویلیو ایڈیشن اور نوجوانوں کی کاروباری شمولیت پر زور دیا گیا ہے، حکومت نے پانچ سال میں جیم اسٹون برآمدات 1 بلین ڈالر تک بڑھانے کا ہدف مقرر کیا ہے۔
دی نیشنل انٹرسٹ کے مطابق پاکستان لیتھیم، کوبالٹ اور نایاب زمینی عناصر میں عالمی سپلائی چین کا حصہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، معدنی اصلاحات سے ٹیکنالوجی ٹرانسفر اور صنعتی ترقی کے نئے مواقع پیدا ہوں گے، ماہرین کے مطابق معدنی اور جیم اسٹون سیکٹر کی ترقی سے اگلے 10 سال میں سالانہ 5–7 بلین ڈالر جی ڈی پی میں اضافہ ممکن ہے۔
معدنی شعبے کی ترقی سے ہزاروں براہِ راست اور بالواسطہ روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے، پاکستان خود کو عالمی معدنی منڈی میں ایک ذمہ دار اور قابلِ اعتماد شراکت دار کے طور پر پیش کر رہا ہے۔