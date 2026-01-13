افغانستان میں سچ بولنا جرم بن گیا، خاتون صحافی نذیرہ رشیدی گرفتار

2024 کے دوران افغانستان میں 12 میڈیا ادارے بند ہوئے جبکہ خواتین صحافیوں کی 80 فیصد نوکریاں ختم ہو گئیں

ویب ڈیسک January 13, 2026
facebook whatsup

کابل: افغانستان میں طالبان حکومت کے تحت آزادیٔ صحافت کی صورتحال مزید خراب ہوتی جا رہی ہے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق طالبان نے صوبہ قندوز سے تعلق رکھنے والی خاتون صحافی نذیرہ رشیدی کو گرفتار کر لیا ہے، جس پر صحافتی تنظیموں اور انسانی حقوق کے حلقوں میں شدید تشویش پائی جاتی ہے۔

دی افغانستان انٹرنیشنل کے مطابق افغان میڈیا سپورٹ آرگنائزیشن نے تصدیق کی ہے کہ نذیرہ رشیدی کو منگل 6 جنوری کو حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ اہلِ خانہ کا کہنا ہے کہ صحافی گزشتہ چار دنوں سے طالبان کی تحویل میں ہیں، تاہم ان کے بارے میں کوئی معلومات فراہم نہیں کی جا رہیں۔

افغان میڈیا پروٹیکشن آرگنائزیشن کے مطابق نذیرہ رشیدی کو کسی قانونی جواز کے بغیر گرفتار کیا گیا ہے۔ تنظیم نے طالبان سے مطالبہ کیا ہے کہ خاتون صحافی کو فوری اور غیر مشروط طور پر رہا کیا جائے اور گرفتاری کی وجوہات واضح کی جائیں۔

رپورٹس کے مطابق طالبان حکومت کے تحت خواتین صحافیوں کو شدید پابندیوں، دھمکیوں اور ہراسانی کا سامنا ہے۔ افغان میڈیا پروٹیکشن آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ افغانستان میں 93 فیصد خواتین صحافی خوف اور دباؤ کے ماحول میں کام کرنے پر مجبور ہیں، جبکہ 55 فیصد خواتین صحافیوں کو براہِ راست دھمکیوں کا سامنا رہا ہے۔

مزید پڑھیں

Express News

طالبان دور میں انسانی بحران سنگین، خواتین اور نوجوان سب سے زیادہ متاثر

اعداد و شمار کے مطابق 32 فیصد سے زائد افغان خواتین صحافی سیکیورٹی خدشات اور پابندیوں کے باعث خفیہ طور پر آن لائن یا پرنٹ میڈیا میں کام کر رہی ہیں۔

بین الاقوامی تنظیم رپورٹرز ودآؤٹ بارڈرز (RSF) پہلے ہی افغانستان میں آزادیٔ صحافت کی بگڑتی صورتحال پر تشویش کا اظہار کر چکی ہے۔ آر ایس ایف کی رپورٹ کے مطابق 2025 میں افغانستان آزادیٔ صحافت کے عالمی انڈیکس میں 180 ممالک میں سے 175ویں نمبر پر آ چکا ہے۔

رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 2024 کے دوران افغانستان میں 12 میڈیا ادارے بند ہوئے جبکہ خواتین صحافیوں کی 80 فیصد نوکریاں ختم ہو گئیں۔

صحافتی تنظیموں کا کہنا ہے کہ طالبان حکومت کی سخت پالیسیوں اور عالمی برادری کی خاموشی کے باعث افغانستان میں آزادیٔ اظہار اور آزاد صحافت شدید خطرے سے دوچار ہو چکی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

مہک ملک کا اپنے ہوشربا معاوضے سے متعلق چونکا دینے والا انکشاف

مہک ملک کا اپنے ہوشربا معاوضے سے متعلق چونکا دینے والا انکشاف

 Jan 12, 2026 10:14 PM |
65 برس میں بھی جوان نظر آنے کا راز: سنگیتا بجلانی نے فِٹنس اور خوراک کا معمول بتادیا

65 برس میں بھی جوان نظر آنے کا راز: سنگیتا بجلانی نے فِٹنس اور خوراک کا معمول بتادیا

 Jan 12, 2026 07:17 PM |
دھرو راٹھی اور پاکستانی ڈیجیٹل ایکسپرٹ کی ملاقات، ’آپریشن سندور‘ پر بحث تازہ

دھرو راٹھی اور پاکستانی ڈیجیٹل ایکسپرٹ کی ملاقات، ’آپریشن سندور‘ پر بحث تازہ

 Jan 12, 2026 06:48 PM |

متعلقہ

Express News

صومالیہ کا متحدہ عرب امارات کیساتھ تمام معاہدے ختم کرنے کا اعلان

Express News

ایران میں افراتفری یا بیرونی مداخلت کا خطے کے امن پر گہرا اثر پڑے گا؛ ترکیہ

Express News

9 دن میں 20 افراد کو کچل کر ہلاک کرنے والا بدمست ہاتھی چھلاوا بن گیا

Express News

پاکستان سے گرفتار ہوکر گوانتاناموبے میں 23 سال سے قید؛ برطانیہ نے زرتلافی ادا کردیا

Express News

ٹرمپ کا ایران کے اپوزیشن لیڈرز سے رابطوں کا دعویٰ؛ یہ رہنما کون ہیں؟

Express News

بین الاقوامی تعلقات میں طاقت کے استعمال کے خلاف ہیں، امریکا کی ایران کو دھمکیوں پر چین کا ردعمل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو