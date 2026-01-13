جعلی ڈگریوں کا بحران، بھارتی طلبہ کا بیرونِ ملک مستقبل خطرے میں پڑ گیا

بھارتی پولیس اب تک جعلی ڈگری مافیا کے خلاف کارروائیوں میں 100 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی جعلی اسناد ضبط کر چکی ہے

ویب ڈیسک January 13, 2026
facebook whatsup

نئی دہلی / سڈنی: بھارت میں جعلی تعلیمی اسناد کے بڑھتے ہوئے معاملات کے بعد آسٹریلیا نے بھارتی طلبہ کے لیے اسٹوڈنٹ ویزا جانچ کے عمل کو مزید سخت کر دیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق آسٹریلیا نے بھارت کو طلبہ ویزا فریم ورک کے تحت ’ہائیسٹ رسک کیٹیگری‘ میں شامل کر لیا ہے۔

بھارتی جریدے ٹائمز آف انڈیا کے مطابق نئی درجہ بندی کے بعد بھارتی طلبہ کی مالی حیثیت، تعلیمی ریکارڈ اور انگریزی زبان کے ٹیسٹ کو پہلے سے زیادہ سختی سے جانچا جائے گا۔ آسٹریلوی حکام کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ ویزا سسٹم میں سامنے آنے والے ممکنہ خطرات اور جعلی دستاویزات کے خدشات کے پیش نظر کیا گیا ہے۔

رپورٹ کے مطابق آسٹریلیا کی انٹرنیشنل ایجوکیشن ایسوسی ایشن کے چیف ایگزیکٹو فل ہنی ووڈ نے جعلی ڈگریوں کے معاملے کو سنجیدہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکا، برطانیہ اور کینیڈا میں سخت ویزا پالیسیوں کے باعث متعدد طلبہ اب آسٹریلیا کا رخ کر رہے ہیں، جن میں سے بعض کے تعلیمی کاغذات مشکوک پائے گئے ہیں۔

مزید پڑھیں

Express News

آسٹریلیا نے بھارت سمیت چار ممالک کو اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے ’ہائی رسک‘ کیٹیگری میں ڈال دیا

دی کمیون کی رپورٹ کے مطابق بھارتی پولیس اب تک جعلی ڈگری مافیا کے خلاف کارروائیوں میں 100 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی جعلی اسناد ضبط کر چکی ہے، جس سے مسئلے کی سنگینی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔

آسٹریلوی سینیٹر میلکم رابرٹس بھی جعلی ڈگریوں کے حامل طلبہ کے معاملے پر تشویش کا اظہار کر چکے ہیں۔ ماہرین کے مطابق جعلی تعلیمی اسناد اور تعلیمی فراڈ کے بڑھتے ہوئے رجحان نے بھارت کی عالمی تعلیمی ساکھ کو متاثر کیا ہے اور اس کے اثرات بیرونِ ملک تعلیم کے خواہش مند طلبہ پر بھی پڑ رہے ہیں۔

تعلیمی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر اس مسئلے پر مؤثر قابو نہ پایا گیا تو بھارتی طلبہ کو مستقبل میں مزید سخت ویزا پالیسیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

مہک ملک کا اپنے ہوشربا معاوضے سے متعلق چونکا دینے والا انکشاف

مہک ملک کا اپنے ہوشربا معاوضے سے متعلق چونکا دینے والا انکشاف

 Jan 12, 2026 10:14 PM |
65 برس میں بھی جوان نظر آنے کا راز: سنگیتا بجلانی نے فِٹنس اور خوراک کا معمول بتادیا

65 برس میں بھی جوان نظر آنے کا راز: سنگیتا بجلانی نے فِٹنس اور خوراک کا معمول بتادیا

 Jan 12, 2026 07:17 PM |
دھرو راٹھی اور پاکستانی ڈیجیٹل ایکسپرٹ کی ملاقات، ’آپریشن سندور‘ پر بحث تازہ

دھرو راٹھی اور پاکستانی ڈیجیٹل ایکسپرٹ کی ملاقات، ’آپریشن سندور‘ پر بحث تازہ

 Jan 12, 2026 06:48 PM |

متعلقہ

Express News

صومالیہ کا متحدہ عرب امارات کیساتھ تمام معاہدے ختم کرنے کا اعلان

Express News

ایران میں افراتفری یا بیرونی مداخلت کا خطے کے امن پر گہرا اثر پڑے گا؛ ترکیہ

Express News

9 دن میں 20 افراد کو کچل کر ہلاک کرنے والا بدمست ہاتھی چھلاوا بن گیا

Express News

پاکستان سے گرفتار ہوکر گوانتاناموبے میں 23 سال سے قید؛ برطانیہ نے زرتلافی ادا کردیا

Express News

ٹرمپ کا ایران کے اپوزیشن لیڈرز سے رابطوں کا دعویٰ؛ یہ رہنما کون ہیں؟

Express News

بین الاقوامی تعلقات میں طاقت کے استعمال کے خلاف ہیں، امریکا کی ایران کو دھمکیوں پر چین کا ردعمل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو