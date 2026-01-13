کراچی اور لاہور ایئرپورٹس پر ملکی و غیر ملکی ایئرلائنز کی متعدد پروازیں منسوخ اور تاخیر کا شکار

موسمی خرابی، کم مسافر لوڈ اور آپریشنل وجوہات کے باعث پروازوں کا شیڈول بری طرح متاثر ہوا

ویب ڈیسک January 13, 2026
facebook whatsup
لاہور/ کراچی:

موسمی خرابی، کم مسافر لوڈ اور آپریشنل وجوہات کے باعث ملک کے بڑے ہوائی اڈوں پر پروازوں کا شیڈول بری طرح متاثر ہوگیا۔

 کراچی اور لاہور ایئرپورٹس پر ملکی و غیر ملکی ایئرلائنز کی متعدد پروازیں منسوخ اور کئی تاخیر کا شکار ہوئیں۔

ذرائع کے مطابق کراچی ایئرپورٹ پر فلائی ناس کی کراچی سے جدہ جانے اور جدہ سے کراچی آنے والی دو طرفہ پرواز منسوخ کر دی گئی۔ گلف ایئر کی کراچی بحرین کی دو طرفہ پرواز بھی منسوخ کردی گئی۔ ایئرسیال کی کراچی سے لاہور، سیالکوٹ اور اسلام آباد کی دو طرفہ مجموعی طور پر 8 پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔

اسی طرح فلائی ادیل کی کراچی ریاض کی دو طرفہ 2 پروازیں منسوخ ہوئیں جبکہ ایئربلو کی کراچی لاہور کی دو طرفہ 2 پروازیں بھی منسوخ کر دی گئیں۔ 

ایتھوپین ایئر کی کراچی سے ادیس ابابا کی دو طرفہ 2 پروازیں منسوخ ہوئیں۔ پی آئی اے کی کراچی لاہور کی دو طرفہ پروازیں پی کے 306 اور 307 بھی آپریٹ نہ ہو سکیں۔ اس کے علاوہ ایئرایشیا کی کراچی کوالالمپور کی دو طرفہ 2 پروازیں بھی منسوخ کر دی گئیں۔

دوسری جانب لاہور ایئرپورٹ پر دھند کی شدت برقرار رہنے کے باعث اندرون و بیرون ملک پروازوں کی آمد و رفت شدید متاثر ہوئی۔ نجف، ابوظہبی اور کراچی کی آمدورفت کی تین پروازیں منسوخ کر دی گئیں جبکہ جدہ جانے والی پی آئی اے اور سعودی ایئرلائن کی تین پروازیں تاخیر کا شکار رہیں۔

ذرائع کے مطابق لاہور سے دبئی، ابوظہبی، شارجہ اور کراچی جانے اور آنے والی نجی اور غیر ملکی ایئرلائنز کی چھ پروازیں دو سے چار گھنٹے کی تاخیر سے روانہ ہوئیں۔

ایئرپورٹ حکام نے مسافروں کو ہدایت کی ہے کہ روانگی سے قبل اپنی پروازوں کے تازہ ترین شیڈول کی تصدیق متعلقہ ایئرلائنز سے ضرور کریں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

مہک ملک کا اپنے ہوشربا معاوضے سے متعلق چونکا دینے والا انکشاف

مہک ملک کا اپنے ہوشربا معاوضے سے متعلق چونکا دینے والا انکشاف

 Jan 12, 2026 10:14 PM |
65 برس میں بھی جوان نظر آنے کا راز: سنگیتا بجلانی نے فِٹنس اور خوراک کا معمول بتادیا

65 برس میں بھی جوان نظر آنے کا راز: سنگیتا بجلانی نے فِٹنس اور خوراک کا معمول بتادیا

 Jan 12, 2026 07:17 PM |
دھرو راٹھی اور پاکستانی ڈیجیٹل ایکسپرٹ کی ملاقات، ’آپریشن سندور‘ پر بحث تازہ

دھرو راٹھی اور پاکستانی ڈیجیٹل ایکسپرٹ کی ملاقات، ’آپریشن سندور‘ پر بحث تازہ

 Jan 12, 2026 06:48 PM |

متعلقہ

Express News

جنازے سے واپسی پر موٹرسائیکل سوار کو واٹرٹینکر نے کچل دیا

Express News

پیپلزپارٹی کے احتجاج پر حکومت نے اسپیشل اکنامک زونز آرڈیننس واپس لے لیا

Express News

کراچی؛ گرفتار دہشت گردوں کی نشاندہی پر بلدیہ ٹاؤن سے دو سو کلوگرام دھماکا خیز مواد برآمد

Express News

کراچی میں نجی اسکولوں کی جانب سے نئے اوقات کار کی پابندی نہ ہونے کی شکایات

Express News

بجلی صارفین کیلیے خوش خبری، نیپرا نے بنیادی ٹیرف کی حکومتی درخواست منظور کرلی

Express News

دو گیس فیلڈز سے ترسیل بند، کراچی کے متعدد علاقوں می گیس کی فراہمی متاثر

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو