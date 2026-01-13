پاکستان شدید ٹھنڈ کی لپیٹ میں، کالام میں درجہ حرارت منفی 6 تک جا پہنچا

مالم جبہ ایک اور کاکول ،چترال کا درجہ تین ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا

ویب ڈیسک January 13, 2026
پاکستان میں سب سے زیادہ سردی کالام میں منفی 6 پاراچنار منفی 4، دیر بالا منفی 3 اور سیدو سوات میں منفی 2 ریکارڈ کی گئی۔

محکمہ موسمیات کے مطابق دروش چترال ، تیمرگرہ ، بالاکوٹ منفی ایک اور میر کھنی اور چترال میں صفر ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا۔ 

اسی طرح مالم جبہ ایک ، کاکول ،چترال کا درجہ تین ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا۔ صوبے کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک اور بہت سرد رہنے اور بالائی ،پہاڑی اضلاع میں  شدید سردی  رہنے کا امکان ہے۔

صوبے کے میدانی علاقوں پشاور، چارسدہ، نوشہرہ، مردان ،صوابی ،کرک، بنوں، لکی میں دھند چھانے کا امکان ہے جبکہ ٹانک اور ڈیرہ اسماعیل خان  خاص طور پر موٹر وے، نیشنل ہائی وے اورجی ٹی روڈ  پر صبح سویرے اور رات کےاوقات میں دھند چھائے رہنے کا امکان ہے۔

صوبے کے بعض بالائی اور میدانی علاقوں میں صبح سویرے اور رات کے اوقات میں کہرا پڑنے کا بھی امکان ظاہر کیا گیا ہے۔
