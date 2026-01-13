جاوید بٹ قتل کیس میں ملزم امیر فتح کی عبوری ضمانت منظور

لاہور ہائیکورٹ نے پولیس کو 22 جنوری تک ملزم امیر فتح کو گرفتار کرنے سے روک دیا

ویب ڈیسک January 13, 2026
facebook whatsup
لاہور:

لاہور ہائیکورٹ نے طیفی بٹ کے بہنوئی جاوید بٹ قتل کیس میں نامزد ملزم امیر فتح کی عبوری ضمانت منظور کرلی۔

جسٹس امجد رفیق نے درخواست پر سماعت کی، عدالت نے پولیس کو 22 جنوری تک ملزم امیر فتح کو گرفتار کرنے سے روک دیا،  عدالت نے ائندہ سماعت پر تفتیش سے متعلق رپورٹ بھی طلب کرلی۔

امیر فتح نے وکیل عابد ساقی کی وساطت سے عبوری ضمانت دائر کررکھی ہے جس میں پنجاب پولیس سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے، درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ سیشن کورٹ نے حقائق کے برعکس درخواست گزار کی ضمانت خارج کی۔ درخواست گزار کا جاوید بٹ کے قتل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

درخواست میں کہا گیا کہ درخواست گزار شامل تفتیش ہونے اور مکمل تعاون کے لیے تیار ہے، عدالت  درخواست گزار کی ضمانت منظور کرے۔

قبل ازیں سماعت کے دوران جسٹس امجد رفیق نے استفسار کیا کہ ملزم امیر فتح کہاں ہے جس پر ملزم کے وکیل نے بتایا کہ ملزم عدالت کے اطراف میں ہے پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے۔

جسٹس امجد رفیق  نے کہا میرے لیے کیا حکم ہے میں باہر چلا جاؤں؟ وکیل عابد ساقی نے کہا کہ میں تو اپنا قانونی حق استعمال کرنا چاہتا ہوں 

فاضل جج نے ریمارکس دیے کہ میں کیسے مان لو انکو کسی نے روکا ہوا ہے جس پر ملزم کے وکیل نے کہا  کورٹ روم میں صحافی کھڑے ہیں ان سے پوچھیں باہر کتنی پولیس لگی ہے۔

عدالت نے ایس پی سکیورٹی کو امیر فتح ہو پیش کرنے کا حکم دے دیا اور کہا کہ ایس پی سکیورٹی ملزم کو کورٹ روم میں لیکر آئیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

دھرمیندر کے انتقال کے بعد سوتن کیساتھ تعلق کیسا ہے؟ ہیما مالنی نے خاموشی توڑ دی

دھرمیندر کے انتقال کے بعد سوتن کیساتھ تعلق کیسا ہے؟ ہیما مالنی نے خاموشی توڑ دی

 Jan 13, 2026 12:54 PM |
توہین مذہب کیس میں ملزم رجب بٹ کی عبوری ضمانت میں توسیع 

توہین مذہب کیس میں ملزم رجب بٹ کی عبوری ضمانت میں توسیع 

 Jan 13, 2026 11:35 AM |
داماد کے سامنے ایسا کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ شگفتہ اعجاز ماڈلنگ کرنے پر تنقید کا شکار

داماد کے سامنے ایسا کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ شگفتہ اعجاز ماڈلنگ کرنے پر تنقید کا شکار

 Jan 13, 2026 11:39 AM |

متعلقہ

Express News

جنازے سے واپسی پر موٹرسائیکل سوار کو واٹرٹینکر نے کچل دیا

Express News

پیپلزپارٹی کے احتجاج پر حکومت نے اسپیشل اکنامک زونز آرڈیننس واپس لے لیا

Express News

کراچی؛ گرفتار دہشت گردوں کی نشاندہی پر بلدیہ ٹاؤن سے دو سو کلوگرام دھماکا خیز مواد برآمد

Express News

کراچی میں نجی اسکولوں کی جانب سے نئے اوقات کار کی پابندی نہ ہونے کی شکایات

Express News

بجلی صارفین کیلیے خوش خبری، نیپرا نے بنیادی ٹیرف کی حکومتی درخواست منظور کرلی

Express News

دو گیس فیلڈز سے ترسیل بند، کراچی کے متعدد علاقوں می گیس کی فراہمی متاثر

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو