گلستان جوہر: رفاحی پلاٹ سے قبضہ ختم کرنے سے متعلق کیس کی سماعت 

عدالت نے قبضہ کے  زمہ دار کےڈی اے افسران کے خلاف چیف سیکرٹری کو کارروائی کی ہدایت کردی

ویب ڈیسک January 13, 2026
facebook whatsup

گلستان جوہر میں ایس ٹی 6 رفاحی پلاٹ سے قبضہ ختم کرنے سے متعلق درخواست کی سماعت ہوئی۔ 

تفصیلات کے مطابق عدالت نے 9 سال گزر جانے کے باوجود قبضہ ختم نا کروانے پر کے ڈی اے حکام پر برہمی کا اظہار کیا۔ 

عدالت نے قبضہ کے  ذمہ دار کےڈی اے افسران کے خلاف چیف سیکرٹری کو کارروائی کی ہدایت کردی 

عدالت نے چیف سیکرٹری کو ملوث افسران کے خلاف ڈسپلنری ایکشن کا حکم صادر کردیا۔ عدالت نے زمین پر قبضے میں ملوث پولیس اہلکاروں کے خلاف آئی جی سندھ کو بھی کارروائی کا حکم دے دیا۔

عدالت نے احکامات پر عملدرآمد کروا کر دو ہفتوں میں رپورٹ پیش کرنے کا بھی حکم دے دیا ہے۔ قائم علی میمن ایڈووکیٹ کا کہنا تھا کہ مسجد کے لیے مختص  ایک ہزار گز کے پلاٹ پر برطرف اہلکار اسحاق لاشاری اور دیگر نے قبضہ کیا ہوا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

دھرمیندر کے انتقال کے بعد سوتن کیساتھ تعلق کیسا ہے؟ ہیما مالنی نے خاموشی توڑ دی

دھرمیندر کے انتقال کے بعد سوتن کیساتھ تعلق کیسا ہے؟ ہیما مالنی نے خاموشی توڑ دی

 Jan 13, 2026 12:54 PM |
توہین مذہب کیس میں ملزم رجب بٹ کی عبوری ضمانت میں توسیع 

توہین مذہب کیس میں ملزم رجب بٹ کی عبوری ضمانت میں توسیع 

 Jan 13, 2026 11:35 AM |
داماد کے سامنے ایسا کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ شگفتہ اعجاز ماڈلنگ کرنے پر تنقید کا شکار

داماد کے سامنے ایسا کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ شگفتہ اعجاز ماڈلنگ کرنے پر تنقید کا شکار

 Jan 13, 2026 11:39 AM |

متعلقہ

Express News

جنازے سے واپسی پر موٹرسائیکل سوار کو واٹرٹینکر نے کچل دیا

Express News

پیپلزپارٹی کے احتجاج پر حکومت نے اسپیشل اکنامک زونز آرڈیننس واپس لے لیا

Express News

کراچی؛ گرفتار دہشت گردوں کی نشاندہی پر بلدیہ ٹاؤن سے دو سو کلوگرام دھماکا خیز مواد برآمد

Express News

کراچی میں نجی اسکولوں کی جانب سے نئے اوقات کار کی پابندی نہ ہونے کی شکایات

Express News

بجلی صارفین کیلیے خوش خبری، نیپرا نے بنیادی ٹیرف کی حکومتی درخواست منظور کرلی

Express News

دو گیس فیلڈز سے ترسیل بند، کراچی کے متعدد علاقوں می گیس کی فراہمی متاثر

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو