گلستان جوہر: رفاحی پلاٹ سے قبضہ ختم کرنے سے متعلق کیس کی سماعت 

گلستان جوہر میں ایس ٹی 6 رفاحی پلاٹ سے قبضہ ختم کرنے سے متعلق درخواست کی سماعت ہوئی۔
تفصیلات کے مطابق عدالت نے 9 سال گزر جانے کے باوجود قبضہ ختم نا کروانے پر کے ڈی اے حکام پر برہمی کا اظہار کیا۔
عدالت نے قبضہ کے ذمہ دار کےڈی اے افسران کے خلاف چیف سیکرٹری کو کارروائی کی ہدایت کردی
عدالت نے چیف سیکرٹری کو ملوث افسران کے خلاف ڈسپلنری ایکشن کا حکم صادر کردیا۔ عدالت نے زمین پر قبضے میں ملوث پولیس اہلکاروں کے خلاف آئی جی سندھ کو بھی کارروائی کا حکم دے دیا۔
عدالت نے احکامات پر عملدرآمد کروا کر دو ہفتوں میں رپورٹ پیش کرنے کا بھی حکم دے دیا ہے۔ قائم علی میمن ایڈووکیٹ کا کہنا تھا کہ مسجد کے لیے مختص ایک ہزار گز کے پلاٹ پر برطرف اہلکار اسحاق لاشاری اور دیگر نے قبضہ کیا ہوا ہے۔