بالی ووڈ ڈریم گرل ہیما مالنی نے دھرمیندر کے انتقال کے بعد دیول خاندان میں اختلافات سے متعلق گردش کرنے والی افواہوں کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔
بالی ووڈ کے آنجہانی اداکار دھرمیندر کو گزرے ڈیڑھ ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے لیکن مداح ابھی بھی ان کے جانے کا غم بھلا نہیں سکے ہیں۔
تاہم، سوشل میڈیا صارفین کی جانب لیجنڈری اداکار کے انتقال کے بعد ان کے خاندان کے درمیان اختلافات کی افواہوں پر بات کی جارہی ہے لیکن اب ہیما مالنی نے کھل کر تمام معاملات پر گفتگو کی ہے۔
انہوں نے سوشل میڈیا پر چلنے والی خبروں کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے واضح کیا کہ سنی اور بوبی دیول کے ساتھ ان کے تعلقات خوشگوار ہیں۔
24 نومبر کو لیجنڈری اداکار دھرمیندر کے انتقال کے بعد بعض حلقوں میں دیول خاندان کے اندر اختلافات کی قیاس آرائیاں شروع ہو گئیں اور یہ افواہیں اس وقت سامنے آئیں جب ہیما مالنی نے اسی روز اپنے گھر میں دعائیہ تقریب منعقد کی جب کہ سنی اور بوبی دیول نے اپنے والد کے لیے الگ دعائیہ تقریب منعقد کی۔
علاوہ ازین، دو ہفتے بعد دہلی میں ہیما مالنی اور ان کی بیٹیوں کی جانب سے ایک علیحدہ یادگاری تقریب بھی منعقد کی گئی۔
اب ہیما مالنی نے ان خبروں کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ مجھے نہیں معلوم لوگ کیوں سمجھتے ہیں کہ ہمارے درمیان کچھ غلط ہے، مجھے وضاحت دینے کی کیا ضرورت ہے، یہ ہماری ذاتی زندگی ہے اور ہم بالکل خوش ہیں اور ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں۔
ہیما مالنی نے افسوس کا اظہار کیا کہ بعض لوگ دوسروں کے غم کو بھی سنسنی خیز خبروں کے لیے استعمال کرتے ہیں، اسی لیے وہ عموماً خاموشی اختیار کرتی ہیں۔
انہوں نے دھرمیندر کی وراثت کے حوالے سے بھی بات کی اور تصدیق کی کہ سنی دیول اپنے والد کے اعزاز میں ایک میوزیم بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہا کہ وہ جو بھی کرتے ہیں، مجھے بتاتے ہیں، جس سے ان کے درمیان باہمی تعاون اور ہم آہنگی کا اظہار ہوتا ہے۔
دھرمیندر کی آخری فلم دیکھنے سے متعلق پوچھے گئے سوال پر انہوں نے جواب دیا کہ’’میں ابھی یہ فلم نہیں دیکھ سکتی، یہ میرے لیے بہت زیادہ جذباتی ہوگا۔ شاید بعد میں دیکھوں، جب دل کے زخم کچھ بھر جائیں‘۔