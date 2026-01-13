وزیر پیٹرولیم کی سعودی عرب کے وزیرِ صنعت و معدنی وسائل سے ملاقات 

وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے سعودی عرب کے وزیرِ صنعت و معدنی وسائل بندر ابراہیم الخریف سے ملاقات کی جس میں معدنیات اور کان کنی کے شعبے میں دوطرفہ تعاون کو مضبوط بنانے، مشترکہ سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کرنے اور معدنی ویلیو چین کے مختلف مراحل میں اشتراکِ عمل بڑھانے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔
ترجمان پیٹرولیم ڈویژن کی جانب سے جاری بیان کے مطابق سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں سعودی وزارتِ صنعت و معدنی وسائل کے زیرِ اہتمام فیوچر منرلز فورم (ایف ایم ایف) 2026 کے موقع پرمنعقدہ ملاقات میں سعودی وزیر نے فورم میں پاکستان کی شرکت کو سراہتے ہوئے کہا کہ عالمی توجہ تیزی سے کان کنی اور اہم معدنیات کی جانب منتقل ہو رہی ہے۔
انہوں نےمعدنی شعبے میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعاون کے وسیع امکانات پر روشنی ڈالی اور یقین دلایا کہ سعودی عرب اپنے علمی وسائل اور تکنیکی مہارت کے ذریعے پاکستان کے معدنی شعبے کی معاونت کرے گا۔
انہوں نے پاکستان کی نوجوان اور متحرک افرادی قوت کو بھی ایک اہم اثاثہ قرار دیا۔وفاقی وزیر علی پرویز ملک نے دونوں ممالک کے درمیان مضبوط برادرانہ تعلقات کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان تعاون کو مزید گہرا کرنے کے لیے پُرعزم ہے۔
انہوں نے بتایا کہ جیولوجیکل سروے آف پاکستان، سعودی جیولوجیکل سروے کے ساتھ اشتراکِ عمل پر کام کر رہا ہے اور ٹیتھیان بیلٹ کی وسیع معدنی صلاحیت کو اجاگر کیا جس میں ریکوڈک صرف ایک چھوٹا حصہ ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ کھادوں کی تیاری اور طبی آلات کی صنعت میں بھی مشترکہ منصوبوں کے نمایاں مواقع موجود ہیں۔
پاکستانی وفد میں اعلیٰ سطحی پالیسی ساز، سرکاری اداروں کے سربراہان، نجی شعبے کے نمائندگان اور کان کنی کے شعبے کے اہم شراکت دار شامل ہیں جن میں پی پی ایل، او جی ڈی سی ایل، ماڑی انرجیز، جی ایچ پی ایل، ایف ڈبلیو او، پی ایم ڈی سی، سائنڈک میٹلز اور بلوچستان سے تعلق رکھنے والی معدنی کمپنیوں کے ساتھ ساتھ خصوصی سروس فراہم کرنے والو ں نے بھی شرکت کی۔
ایف ایم ایف 2026 میں پاکستان کی شرکت کا اہتمام پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ نے وزارتِ توانائی (پیٹرولیم ڈویژن) کے تعاون سے کیا ہے۔ “Mineral Marvel – Unleashing Pakistan’s Mineral Revolution” کے عنوان سے قائم پاکستان پویلین میں ملک کی متنوع ارضی ساخت، نمایاں معدنی منصوبے اور سرمایہ کاری کے مواقع پیش کیے جا رہے ہیں۔