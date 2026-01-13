بنوں: دہشتگردوں کی فائرنگ سے باپ بیٹے سمیت امن کمیٹی کے 4ممبران جاں بحق

فائرنگ کے نتیجہ میں باپ اور بیٹے سمیت امن کمیٹی کے چار اراکین جاں بحق ہو گئے۔

January 13, 2026
بنوں میں امن کمیٹی پر دہشتگردوں کی فائرنگ سے 4 افراد جاں بحق ہوگئے۔

پولیس کے مطابق بنوں  میں ہوید کے علاقے میں امن کمیٹی ممبران پردہشتگردوں نے فائرنگ کی۔

بنوں میں تھانہ ہوید کی حدود میں واقع علاقہ گلبدین لنڈیڈاک میں نامعلوم مسلح افراد نے گاڑی پر فائرنگ کر دی۔

فائرنگ کے نتیجہ میں باپ اور بیٹے سمیت امن کمیٹی کے چار اراکین جاں بحق ہو گئے۔

پولیس کے مطابق مسلح حملہ آوروں نے امن کمیٹی کے اراکین کو اس وقت نشانہ بنایا جب وہ گاڑی میں جا رہے تھے۔

واقعہ کی اطلاع ملتے ہی مقامی پولیس کی بھاری نفری جائے وقوعہ پر پہنچ گئی اور موقع سے شواہد اکٹھے کرکے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔

اسپتال ذرائع کے مطابق جاں بحق ہونے والوں کی شناخت نصیب‘ حامد‘ ضیاءاللہ اور فوجی کے ناموں سے ہوئی ہے۔
