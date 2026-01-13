معروف ہالی ووڈ اداکار نے امریکی صدر کو دنیا کا بدترین انسان قرار دے دیا

ہالی ووڈ کے معروف اداکار مارک روفیلو نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو دنیا کا بدترین انسان قرار دے دیا۔
ایچ بی او ڈرامے ‘ٹاسک‘ میں بہترین کارکردگی کے لیے گولڈن گلوب ایوارڈز کے لیے نامزد اداکار مارک روفیلو نے ریڈ کارپٹ تقریب میں شرکت کی۔
اس موقع پر انہوں نے ’بی گڈ‘ پہنی ہوئی تھی جو حال ہی میں امریکی امیگریشن اہلکاروں کے ہاتھوں قتل ہونے والی 37 سالہ خاتون رینی نیکول گڈ کی یاد میں تھی۔
مارک روفیلو نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ وہ چاہ کر بھی جشن منانے کی حالت میں نہیں ہیں، کیونکہ امریکا میں رونما ہونے والے واقعات اب معمول کی بات نہیں رہے۔
انہوں نے صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی سخت مخالفت کی اور انہیں ’بدترین انسان‘ قرار دیا، ساتھ ہی امریکا کی خارجہ پالیسیز اور بین الاقوامی قوانین پر بھی تنقید کی۔
مارک روفیلو کا کہنا تھا کہ یہ پن خاص طور پر رینی گڈ اور ان تمام لوگوں کے لیے ہے جنہیں امریکا میں خوف اور دہشت محسوس ہو رہی ہے۔
انہوں نے واضح کیا کہ وہ اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں مگر اس وقت جو حالات ہیں، وہ امریکا جیسے نہیں ہیں۔
واضح رہے کہ تقریب میں دیگر کئی معروف اداکار بھی ’بی گڈ‘ یا ’آئی سی ای آؤٹ‘ کی پنز پہن کر اس احتجاج کا حصہ بنے۔