معروف ہالی ووڈ اداکار نے امریکی صدر کو دنیا کا بدترین انسان قرار دے دیا

امریکا میں رونما ہونے والے واقعات اب معمول کی بات نہیں رہے، مارک روفیلو

ویب ڈیسک January 13, 2026
facebook whatsup

ہالی ووڈ کے معروف اداکار مارک روفیلو نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو دنیا کا بدترین انسان قرار دے دیا۔

ایچ بی او ڈرامے ‘ٹاسک‘ میں بہترین کارکردگی کے لیے گولڈن گلوب ایوارڈز کے لیے نامزد اداکار مارک روفیلو نے ریڈ کارپٹ تقریب میں شرکت کی۔

اس موقع پر انہوں نے ’بی گڈ‘ پہنی ہوئی تھی جو حال ہی میں امریکی امیگریشن اہلکاروں کے ہاتھوں قتل ہونے والی 37 سالہ خاتون رینی نیکول گڈ کی یاد میں تھی۔

مارک روفیلو نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ وہ چاہ کر بھی جشن منانے کی حالت میں نہیں ہیں، کیونکہ امریکا میں رونما ہونے والے واقعات اب معمول کی بات نہیں رہے۔

مزید پڑھیں

Express News

امریکا میں امیگریشن افسر نے بچے کی ماں کو سر پر گولی مار کر ہلاک کردیا، ویڈیو وائرل

انہوں نے صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی سخت مخالفت کی اور انہیں ’بدترین انسان‘ قرار دیا، ساتھ ہی امریکا کی خارجہ پالیسیز اور بین الاقوامی قوانین پر بھی تنقید کی۔

مارک روفیلو کا کہنا تھا کہ یہ پن خاص طور پر رینی گڈ اور ان تمام لوگوں کے لیے ہے جنہیں امریکا میں خوف اور دہشت محسوس ہو رہی ہے۔

انہوں نے واضح کیا کہ وہ اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں مگر اس وقت جو حالات ہیں، وہ امریکا جیسے نہیں ہیں۔

واضح رہے کہ تقریب میں دیگر کئی معروف اداکار بھی ’بی گڈ‘ یا ’آئی سی ای آؤٹ‘ کی پنز پہن کر اس احتجاج کا حصہ بنے۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

معروف ہالی ووڈ اداکار نے امریکی صدر کو دنیا کا بدترین انسان قرار دے دیا

معروف ہالی ووڈ اداکار نے امریکی صدر کو دنیا کا بدترین انسان قرار دے دیا

 Jan 13, 2026 01:10 PM |
دھرمیندر کے انتقال کے بعد سوتن کیساتھ تعلق کیسا ہے؟ ہیما مالنی نے خاموشی توڑ دی

دھرمیندر کے انتقال کے بعد سوتن کیساتھ تعلق کیسا ہے؟ ہیما مالنی نے خاموشی توڑ دی

 Jan 13, 2026 12:54 PM |
توہین مذہب کیس میں ملزم رجب بٹ کی عبوری ضمانت میں توسیع 

توہین مذہب کیس میں ملزم رجب بٹ کی عبوری ضمانت میں توسیع 

 Jan 13, 2026 11:35 AM |

متعلقہ

Express News

مہک ملک کا اپنے ہوشربا معاوضے سے متعلق چونکا دینے والا انکشاف

Express News

65 برس میں بھی جوان نظر آنے کا راز: سنگیتا بجلانی نے فِٹنس اور خوراک کا معمول بتادیا

Express News

دھرو راٹھی اور پاکستانی ڈیجیٹل ایکسپرٹ کی ملاقات، ’آپریشن سندور‘ پر بحث تازہ

Express News

شادی اور طلاق کی پیشگوئی، ہانیہ عامر نے نجومی کو کیا جواب دیا؟

Express News

مشہور گلوکار پر خاتون کے الزامات کے بعد 16 ملین ڈالر کا مقدمہ دائر

Express News

ہری پور: نامعلوم افراد کی فائرنگ سے مشہور ٹک ٹاکر حسینہ جاں بحق

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو