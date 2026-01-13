اجیت ڈوول کا مسلمانوں کیخلاف نفرت انگیز بیان، سیاسی رہنماؤں کی شدید تنقید

ماہرین کے مطابق، ڈوول کا بیان بھارت میں نفرت اور مذہبی بنیاد پر فرقہ وارانہ تشدد کو بڑھانے کی عکاسی کرتا ہے

ویب ڈیسک January 13, 2026
بھارت کے قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوول کے حالیہ بیان نے خطے میں سیاسی ہلچل پیدا کر دی ہے۔

انہوں نے کہا ہے کہ نوجوانوں کے دلوں میں تاریخ کا بدلہ لینے کی آگ ہونی چاہیے اور مسلمانوں کے خلاف نفرت اور تشدد کو معمول بنانا ضروری ہے۔ یہ بیان ڈیولپڈ انڈیا ینگ لیڈرز ڈائیلاگ - 2026 کے دوران سامنے آیا۔

ماہرین اور اپوزیشن رہنماؤں نے اس بیان کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ معروف سماجی کارکن محبوبہ مفتی نے کہا کہ یہ اقلیتوں کے خلاف تشدد پر اُکسانے کے مترادف ہے اور صدیوں پرانے واقعات کا بدلہ لینے کا مطالبہ محض دھوکہ ہے۔

تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ڈوول ڈاکٹرائن خطے میں پراکسیز کے ذریعے عدم استحکام پیدا کرنے اور جنوبی ایشیا میں تنازعہ کو ہوا دینے کا ذریعہ ہے۔

ماضی کے تاریخی شواہد بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ بھارت میں بعض مندروں، خاص طور پر سومنات مندر کو کئی ہندو حکمرانوں نے نقصان پہنچایا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق آر ایس ایس اور ڈوول ڈاکٹرائن کا گٹھ جوڑ نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ عالمی امن کے لیے بھی خطرہ ہے۔
