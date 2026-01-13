بھارتی اداکارہ نے بالی ووڈ کی خوفناک حقیقت سے پردہ اٹھادیا

دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے بھی منفی مہمات چلائی جا رہی ہیں، اداکارہ

ویب ڈیسک January 13, 2026
بھارتی اداکارہ تاپسی پنوں نے بالی ووڈ کی خوفناک حقیقت سے پردہ اٹھادیا۔

تاپسی پنو نے حالیہ انٹرویو میں فلم انڈسٹری کے پسِ پردہ نظام پر کھل کر بات کی اور پبلک ریلیشنز (پی آر) کے بڑھتے ہوئے کردار پر تشویش کا اظہار کیا۔

38 سالہ اداکارہ نے انٹرویو میں بتایا کہ گزشتہ چند برسوں میں انہوں نے جان بوجھ کر اپنا کام کم کیا، جس کے بعد انہیں یہ سمجھنے کا موقع ملا کہ انڈسٹری میں پی آر کا کس طرح استعمال ہو رہا ہے۔

تاپسی کے مطابق ماضی میں پی آر کا مقصد زیادہ تر اپنی فلم یا کام کو اجاگر کرنا ہوتا تھا، تاہم اب صورتحال بدل چکی ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ آج کل کچھ لوگ نہ صرف خود کو نمایاں کرنے پر پیسہ خرچ کر رہے ہیں بلکہ دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے بھی منفی مہمات چلائی جا رہی ہیں۔

Express News

معروف بالی ووڈ اداکار کی قابل اعتراض حالت میں درخت پر چڑھنے کی ویڈیو وائرل

Express News

الیکشن کیمپین کے دوران آتش بازی سے بالی ووڈ اداکارہ کی رہائشی بلڈنگ میں آتشزدگی

تاپسی نے سوال اٹھایا کہ آخر کسی کی کامیابی کو کسی اور کے نقصان سے کیوں جوڑا جارہا ہے۔

اداکارہ نے یہ بھی کہا کہ کئی فنکار صرف خبروں میں رہنے کے لیے مصنوعی امیج بنا رہے ہیں، جبکہ وہ اپنے کام کی بدولت ایسا کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔

تاپسی نے واضح کیا کہ وہ اپنی کمائی اپنے لیے اور اپنے پیاروں پر خرچ کرنا پسند کرتی ہیں، نہ کہ پی آر کے منفی مضامین لگوانے پر۔

واضح رہے کہ تاپسی پنو حال ہی میں مدثر عزیز کی فلم ’کھیل کھیل میں‘ میں نظر آئیں، جبکہ آئندہ وہ دیواشیش مکھرجی کی ہدایت کاری میں بننے والی انتقامی ڈرامہ فلم ’گندھاری‘ میں جلوہ گر ہوں گی۔
 Jan 13, 2026 02:56 PM
