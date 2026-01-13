مقامی حکومتوں سے متعلق سب کو مل بیٹھ کر طریقۂ کار طے کرنا ہوگا، اعظم نذیر تارڑ

دنیا بھر میں مقامی حکومتوں کے نظام کو مضبوط بنانے پر کام کیا جا رہا ہے

January 13, 2026
وفاقی وزیرِ قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ مقامی حکومتوں سے متعلق سب کو مل بیٹھ کر طریقۂ کار طے کرنا چاہیے۔

اسلام آباد میں ڈیوولیشن سمٹ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں مقامی حکومتوں کے نظام کو مضبوط بنانے پر کام کیا جا رہا ہے اور پاکستان میں بھی اس سمت میں سنجیدہ اقدامات کی ضرورت ہے۔

وفاقی وزیرِ قانون نے کہا کہ مقامی حکومتوں کے حوالے سے ہم سب کو اپنے رویے مثبت بنانے ہوں گے۔ انہوں نے زور دیا کہ ایک قومی جرگے کے ذریعے اس نظام کو بہتر بنایا جا سکتا ہے کیونکہ مقامی حکومتوں کا قیام ایک آئینی ضرورت ہے۔

اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ اگر عوام کو صحیح معنوں میں فائدہ پہنچانا ہے تو کھلے دل کے ساتھ بیٹھ کر مکالمہ کرنا ہوگا، تاکہ مقامی سطح پر مؤثر، بااختیار اور عوام دوست نظام تشکیل دیا جا سکے۔
