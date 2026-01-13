مسلم بھارتی اداکارہ بھی ایران کی صورتحال پر بول اُٹھیں

اس صورتحال میں امریکا کا کردار نہ موضوع ہے اور نہ ہی اصل وجہ ہے، اداکارہ

ویب ڈیسک January 13, 2026
facebook whatsup

بھارت کی مسلمان اداکارہ بھی ایران کی موجودہ صورتحال پر بول اٹھیں، خواتین کے نام اہم پیغام بھی جاری کردیا۔

مسلمان بھارتی اداکارہ حنا خان نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ’ایکس‘ پر ایران کی صورتحال سے متعلق ایک پوسٹ کی۔

اپنی پوسٹ میں حنا خان  کا کہنا تھا کہ کئی دہائیوں سے مسلسل بے حرمتی، جبر کے تحت سفاکانہ زندگی، اور خواتین کے لیے مساوی حقوق تو دور بنیادی آزادی تک سے محروم ایران ایک بار پھر اٹھ کھڑا ہوا ہے۔

انہوں نے کہا کہ اس بار انہیں ہماری پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے، چاہے اس میں مغرب کا کوئی کردار ہو یا نہ ہو، یہ نہ موضوع ہے اور نہ ہی اصل وجہ ہے۔

اداکارہ نے اپنی پوسٹ میں ایرانی عوام کو سلام پیش کرتے ہوئے لکھا کہ ’ میں ایرانی عوام کے حوصلے کا تصور بھی نہیں کر سکتی، یہ بہادری، جرات ہے اور حقیقی انقلاب ہے، ایرانی عوام کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں‘۔  

ان کا مزید کہنا تھا کہ ایران کے عوام بخوبی جانتی ہے کہ یہ صورتحال نسل کشی کا سبب بن سکتی ہے، مگر جس جرات اور حوصلے کا وہ سب مظاہرہ کر رہے ہیں، خصوصاً خواتین، وہ واقعی قابلِ تحسین ہے۔

خیال رہے کہ ایران میں مہنگائی کے خلاف شروع ہونے والا احتجاج پرتشدد مظاہروں میں تبدیل ہوچکا ہے، جہاں مختلف رپورٹس کے مطابق اب تک 500 سے زائد افراد جاں بحق ہوچکے ہیں اور اس دوران سیاسی تبدیلی کے مطالبات بھی سامنے آئے ہیں۔

دوسری جانب، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھی ایران کی اندرونی معاملات میں مداخلت کی دھمکی دی گئی ہے اور انہوں نے خبردار کیا کہ امریکا انتہائی سخت اقدامات پر غور کر رہا ہے جب کہ گزشتہ روز ٹرمپ نے ایران سے تجارت کرنے والے ممالک پر 25 فی صد ٹیرف نافذ کر دیا تھا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

مسلم بھارتی اداکارہ بھی ایران کی صورتحال پر بول اُٹھیں

مسلم بھارتی اداکارہ بھی ایران کی صورتحال پر بول اُٹھیں

 Jan 13, 2026 04:49 PM |
بھارتی اداکارہ نے بالی ووڈ کی خوفناک حقیقت سے پردہ اٹھادیا

بھارتی اداکارہ نے بالی ووڈ کی خوفناک حقیقت سے پردہ اٹھادیا

 Jan 13, 2026 02:56 PM |
’ایسا لگا مجھے کسی نے مکا مارا‘، نک جوناس نے گولڈن گلوبز سے جانے کی وجہ بتادی

’ایسا لگا مجھے کسی نے مکا مارا‘، نک جوناس نے گولڈن گلوبز سے جانے کی وجہ بتادی

 Jan 13, 2026 03:35 PM |

متعلقہ

Express News

مہک ملک کا اپنے ہوشربا معاوضے سے متعلق چونکا دینے والا انکشاف

Express News

65 برس میں بھی جوان نظر آنے کا راز: سنگیتا بجلانی نے فِٹنس اور خوراک کا معمول بتادیا

Express News

دھرو راٹھی اور پاکستانی ڈیجیٹل ایکسپرٹ کی ملاقات، ’آپریشن سندور‘ پر بحث تازہ

Express News

شادی اور طلاق کی پیشگوئی، ہانیہ عامر نے نجومی کو کیا جواب دیا؟

Express News

مشہور گلوکار پر خاتون کے الزامات کے بعد 16 ملین ڈالر کا مقدمہ دائر

Express News

ہری پور: نامعلوم افراد کی فائرنگ سے مشہور ٹک ٹاکر حسینہ جاں بحق

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو