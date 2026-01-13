پنجاب میں عمرہ تحائف کے نام پر فراڈ کرنے والا ملزم گرفتار

پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کی جدید ٹیکنالوجی کی بدولت عمرہ تحائف کے نام پر فراڈ کرنے والا ملزم گرفتار کرلیا گیا ہے۔
ترجمان سیف سٹی کے مطابق شہریوں کو عمرے کے تبرکات کا لالچ دے کر نقدی اور زیورات ہتھیانے والا نوسرباز پکڑا گیا ہے۔ سیف سٹی کیمروں کی مدد سے ملزم کی نقل و حرکت ٹریس، گرفتاری ممکن بنائی گئی۔
جدید مانیٹرنگ اور ڈیجیٹل ٹریکنگ سے شہریوں کو بڑے مالی نقصان سے بچا لیا گیا۔ پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی اور پولیس کی بروقت کارروائی سے ملزم قانون کے شکنجے میں آیا۔
ترجمان سیف سٹی کا کہنا ہے کہ شہریوں کو فراڈ اور جعلسازوں سے محفوظ رکھنے کے لیے سیف سٹی کا مؤثر کردار ہے۔ پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کی جدید ٹیکنالوجی ایک بار پھر شہریوں کے تحفظ میں کامیاب ہوئی۔