پنجاب میں عمرہ تحائف کے نام پر فراڈ کرنے والا ملزم گرفتار

سیف سٹی کیمروں کی مدد سے ملزم کی نقل و حرکت ٹریس، گرفتاری ممکن بنائی گئی

ویب ڈیسک January 13, 2026
facebook whatsup

پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کی جدید ٹیکنالوجی کی بدولت عمرہ تحائف کے نام پر فراڈ کرنے والا ملزم گرفتار کرلیا گیا ہے۔

ترجمان سیف سٹی کے مطابق شہریوں کو عمرے کے تبرکات کا لالچ دے کر نقدی اور زیورات ہتھیانے والا نوسرباز پکڑا گیا ہے۔ سیف سٹی کیمروں کی مدد سے ملزم کی نقل و حرکت ٹریس، گرفتاری ممکن بنائی گئی۔

جدید مانیٹرنگ اور ڈیجیٹل ٹریکنگ سے شہریوں کو بڑے مالی نقصان سے بچا لیا گیا۔ پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی اور پولیس کی بروقت کارروائی سے ملزم قانون کے شکنجے میں آیا۔

ترجمان سیف سٹی کا کہنا ہے کہ شہریوں کو فراڈ اور جعلسازوں سے محفوظ رکھنے کے لیے سیف سٹی کا مؤثر کردار ہے۔ پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کی جدید ٹیکنالوجی ایک بار پھر شہریوں کے تحفظ میں کامیاب ہوئی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

مسلم بھارتی اداکارہ بھی ایران کی صورتحال پر بول اُٹھیں

مسلم بھارتی اداکارہ بھی ایران کی صورتحال پر بول اُٹھیں

 Jan 13, 2026 04:49 PM |
بھارتی اداکارہ نے بالی ووڈ کی خوفناک حقیقت سے پردہ اٹھادیا

بھارتی اداکارہ نے بالی ووڈ کی خوفناک حقیقت سے پردہ اٹھادیا

 Jan 13, 2026 02:56 PM |
’ایسا لگا مجھے کسی نے مکا مارا‘، نک جوناس نے گولڈن گلوبز سے جانے کی وجہ بتادی

’ایسا لگا مجھے کسی نے مکا مارا‘، نک جوناس نے گولڈن گلوبز سے جانے کی وجہ بتادی

 Jan 13, 2026 03:35 PM |

متعلقہ

Express News

جنازے سے واپسی پر موٹرسائیکل سوار کو واٹرٹینکر نے کچل دیا

Express News

پیپلزپارٹی کے احتجاج پر حکومت نے اسپیشل اکنامک زونز آرڈیننس واپس لے لیا

Express News

کراچی؛ گرفتار دہشت گردوں کی نشاندہی پر بلدیہ ٹاؤن سے دو سو کلوگرام دھماکا خیز مواد برآمد

Express News

کراچی میں نجی اسکولوں کی جانب سے نئے اوقات کار کی پابندی نہ ہونے کی شکایات

Express News

بجلی صارفین کیلیے خوش خبری، نیپرا نے بنیادی ٹیرف کی حکومتی درخواست منظور کرلی

Express News

دو گیس فیلڈز سے ترسیل بند، کراچی کے متعدد علاقوں می گیس کی فراہمی متاثر

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو