بھارتی کرکٹر یوزویندر چہل اور بالی ووڈ اداکارہ دیشاپٹنی کے درمیان تعلقات سے متعلق افواہوں نے سوشل میڈیا پر ہلچل مچا دی ہے۔
اگرچہ دونوں کی جانب سے اب تک کسی قسم کی باضابطہ تصدیق سامنے نہیں آئی، تاہم آن لائن دنیا میں اس مبینہ جوڑی پر قیاس آرائیوں کا سلسلہ تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے۔
یہ چہ مگوئیاں سوشل میڈیا پوسٹس اور میمز کے ذریعے سامنے آئیں، حالانکہ تاحال کوئی واضح تصویر یا ٹھوس ثبوت موجود نہیں ہے۔ اس تمام تر بحث کے باوجود یوزویندر چہل اور دیشا پٹنی دونوں نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے، جس نے افواہوں کو مزید ہوا دے دی ہے۔
مداحوں کی بڑی تعداد اس ممکنہ کرکٹ اور بالی ووڈ رومانس کو لے کر خاصی پرجوش دکھائی دیتی ہے اور یہ موضوع مختلف پلیٹ فارمز پر ٹرینڈ کرتا نظر آرہا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی دوران دیشا پٹنی کا نام پنجابی گلوکار تلوِنڈر کے ساتھ بھی جوڑا جا رہا ہے، جس نے اس کہانی کو ایک نیا رخ دے دیا ہے۔
ان افواہوں کو مزید تقویت اس وقت ملی جب گزشتہ ہفتے بالی ووڈ اداکارہ کریتی سینن کی بہن نوپور سینن کی شادی گلوکار اسٹیبن بین کے ساتھ ہوئی۔ اس تقریب کی تصاویر میں دیشا پٹنی ایک مرد کا بازو تھامے نظر آئیں، جس کے بعد سوشل میڈیا صارفین نے قیاس کرنا شروع کردیا کہ وہ شخص تلوِنڈر ہوسکتا ہے۔ واضح رہے کہ تلوِنڈر نے کچھ عرصے تک عوامی تقریبات میں اپنا چہرہ پینٹ سے ڈھانپ رکھا تھا اور ان کا کہنا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ توجہ ان کی موسیقی اور جذبات پر مرکوز رہے۔
ماضی میں دیشا پٹنی کا نام بالی ووڈ اداکار اور قریبی دوست ٹائیگر شروف کے ساتھ بھی جوڑا جاتا رہا ہے، تاہم اس حوالے سے بھی کبھی کوئی حتمی تصدیق سامنے نہیں آسکی۔ فی الحال، یوزویندر چہل اور دیشا پٹنی سے متعلق یہ افواہیں سوشل میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہیں اور مداح کسی واضح بیان کے منتظر ہیں۔