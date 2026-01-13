سیکیورٹی فورسز کی طورخم بارڈر پر کارروائی، اسحلہ اسمگلنگ کی بڑی کوشش ناکام

ٹرک کے ڈرائیور کو گرفتار کر کے مزید تفتیش کے لیے جیل منتقل کر دیا گیا ہے

احتشام خان January 13, 2026
facebook whatsup
فوٹو: ایکسپریس نیوز
پشاور:

سیکیورٹی فورسز نے افغانستان سے متصل طورخم بارڈر پر بروقت کارروائی کرتے ہوئے اسلحہ اسمگلنگ کی بڑی کوشش ناکام بنا دی۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق ذرائع نے بتایا کہ افغانستان سے آنے والے خالی ٹرک کی تلاشی کے دوران خفیہ خانوں سے بڑی مقدار میں گولیوں کے راؤنڈ اور میگزین برآمد ہوئے۔

ذرائع نے بتایا کہ پکڑی گئی گاڑیاں پاکستان سے غیرقانونی طور پر مقیم افغان خان دانوں کا سامان لے کر افغانستان جاتی ہیں اور واپسی پر خالی آتی ہیں تاہم سیکیورٹی کارروائی کے دوران بڑی مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کر لیا گیا۔

ذرائع نے بتایا کہ برآمد شدہ سامان میں 5.56 ملی میٹر کے 14,020 راؤنڈز، 7.62 ملی میٹر کے 3,300 راؤنڈز، ایس ایم جی کے 1,700 راؤنڈز، ایک عدد ایس ایم جی، ایس ایم جی کے 20 میگزین اور دیگر متفرق اسلحہ اور پرزہ جات شامل ہیں۔

مزید بتایا گیا کہ ٹرک کے ڈرائیور کو گرفتار کر کے مزید تفتیش کے لیے جیل منتقل کر دیا گیا ہے اور اسمگلنگ میں ملوث دیگر عناصر کے خلاف قانونی کارروائی اور تحقیقات جاری ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

یوزویندر چہل اور دیشا پٹنی کے درمیان تعلقات کی افواہیں گرم

یوزویندر چہل اور دیشا پٹنی کے درمیان تعلقات کی افواہیں گرم

 Jan 13, 2026 05:09 PM |
مسلم بھارتی اداکارہ بھی ایران کی صورتحال پر بول اُٹھیں

مسلم بھارتی اداکارہ بھی ایران کی صورتحال پر بول اُٹھیں

 Jan 13, 2026 04:49 PM |
بھارتی اداکارہ نے بالی ووڈ کی خوفناک حقیقت سے پردہ اٹھادیا

بھارتی اداکارہ نے بالی ووڈ کی خوفناک حقیقت سے پردہ اٹھادیا

 Jan 13, 2026 02:56 PM |

متعلقہ

Express News

جنازے سے واپسی پر موٹرسائیکل سوار کو واٹرٹینکر نے کچل دیا

Express News

پیپلزپارٹی کے احتجاج پر حکومت نے اسپیشل اکنامک زونز آرڈیننس واپس لے لیا

Express News

کراچی؛ گرفتار دہشت گردوں کی نشاندہی پر بلدیہ ٹاؤن سے دو سو کلوگرام دھماکا خیز مواد برآمد

Express News

کراچی میں نجی اسکولوں کی جانب سے نئے اوقات کار کی پابندی نہ ہونے کی شکایات

Express News

بجلی صارفین کیلیے خوش خبری، نیپرا نے بنیادی ٹیرف کی حکومتی درخواست منظور کرلی

Express News

دو گیس فیلڈز سے ترسیل بند، کراچی کے متعدد علاقوں می گیس کی فراہمی متاثر

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو