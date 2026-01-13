کبھی سوچا ہے کہ یوٹیوب پر ایسی ویڈیو نظر آئے جسے مکمل دیکھنے کے لیے ایک نہیں بلکہ کئی نسلوں کی ضرورت پڑجائے؟
حال ہی میں یوٹیوب پر سامنے آنے والی ایک عجیب و غریب ویڈیو نے کچھ ایسا ہی منظر پیدا کردیا ہے، جس نے دنیا بھر کے صارفین کو حیرت اور تجسس میں مبتلا کر دیا۔
یہ ویڈیو یوٹیوب کے ایک چینل @shinywr سے اپ لوڈ کی گئی، جس کا دورانیہ پلیٹ فارم پر 1,234,567 گھنٹے 30 منٹ دکھایا گیا، یعنی تقریباً 140 سال۔
اس غیر معمولی مدت نے دیکھنے والوں کو چونکا دیا، کیونکہ اگر کوئی شخص آج یہ ویڈیو دیکھنا شروع کرے تو وہ اسے سال 2166 سے پہلے مکمل نہیں کرسکے گا۔ یہی انوکھا ہندسہ اس ویڈیو کے وائرل ہونے کی سب سے بڑی وجہ بن گیا۔
یونیلیڈ ٹیک کی رپورٹ کے مطابق، حیران کن بات یہ ہے کہ ویڈیو کے اندر بظاہر کچھ بھی موجود نہیں۔ نہ کوئی تصویر، نہ آواز اور نہ ہی کوئی کہانی۔ صرف ایک سیاہ اسکرین اور سوالیہ نشان کا آئیکن اس ویڈیو کی پہچان ہے۔
جب صارفین چینل کے ہوم پیج پر اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو دورانیہ تقریباً 140 سال دکھائی دیتا ہے، اور دلچسپ امر یہ ہے کہ یہ وقت آہستہ آہستہ بڑھتا ہوا بھی محسوس ہوتا ہے، جیسے یوٹیوب کا نظام خود اس عدد کو آگے بڑھا رہا ہو۔ اسی وجہ سے کئی افراد نے اسے یوٹیوب کی تاریخ کی سب سے طویل ویڈیو قرار دینا شروع کر دیا۔
تاہم جیسے ہی صارفین ویڈیو پر کلک کرتے ہیں، اصل حقیقت سامنے آجاتی ہے۔ ڈیگزرٹو اور لیٹسٹلی کی رپورٹس کے مطابق، ویڈیو چلنے پر اس کی ٹائم لائن صرف 12 گھنٹے، 34 منٹ اور 56 سیکنڈ تک محدود رہتی ہے، جس کے بعد ویڈیو اچانک ختم ہوجاتی ہے۔ یوں اسکرین پر دکھایا جانے والا 140 سال کا دورانیہ درحقیقت ویڈیو کے اندر موجود ہی نہیں ہوتا۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ یوٹیوب کی تکنیکی حدیں کسی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ تقریباً 12 گھنٹے یا 128 جی بی سائز تک ہی محفوظ اور پلے کرنے کی اجازت دیتی ہیں۔ اسی لیے فیکٹ چیک ویب سائٹس کے مطابق یہ کوئی واقعی 140 سال لمبی ویڈیو نہیں بلکہ یوٹیوب کے میٹا ڈیٹا میں پیدا ہونے والا ایک تکنیکی گلچ ہے۔ میٹا ڈیٹا وہ اندرونی معلومات ہوتی ہیں جن میں ویڈیو کا عنوان، دورانیہ اور فائل کی تفصیل شامل ہوتی ہے، اور کسی خرابی کے باعث اس ویڈیو کا دورانیہ غیر معمولی حد تک بڑھ کر ظاہر ہو رہا ہے۔
ویڈیو کے نیچے ہزاروں تبصرے موجود ہیں۔ کچھ صارفین اسے یوٹیوب کا کوئی خفیہ تجربہ قرار دے رہے ہیں، کچھ اسے کسی آرٹ پراجیکٹ یا پراسرار منصوبے سے جوڑ رہے ہیں، جبکہ کئی لوگ اسے انٹرنیٹ کی ایک اور عجیب حرکت سمجھ کر ہنس رہے ہیں۔
دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ اسی چینل پر ایک اور ویڈیو تقریباً 294 گھنٹے کی اور ایک یوٹیوب شارٹ تقریباً 150 گھنٹے کا دکھائی دیتا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ چینل دانستہ یا نادانستہ طور پر یوٹیوب کے سسٹم کی حدود کے ساتھ تجربہ کر رہا ہے۔
آخرکار نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ یوٹیوب پر دکھائی دینے والی 140 سال طویل ویڈیو کوئی راز یا معجزہ نہیں، بلکہ ایک تکنیکی خرابی کا نتیجہ ہے۔ اگرچہ اصل ویڈیو میں محض ایک خالی سیاہ اسکرین ہے، لیکن اس کے ساتھ جڑا ہوا یہ غیر معمولی دورانیہ اسے دنیا بھر میں سب سے زیادہ زیرِ بحث ویڈیوز میں شامل کر چکا ہے۔