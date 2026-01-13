انڈر 19 ورلڈ کپ کے لیے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) نے میچ آفیشلز کے پینل کا اعلان کر دیا۔
مقابلوں کی شفاف اور منصفانہ نگرانی کو یقینی بنانے کے لیے ٹورنامنٹ کے ابتدائی مرحلے میں 17 امپائرز اور 4 میچ ریفریز فرائض انجام دیں گے، اعلان کردہ میچ آفیشلز میں پاکستان کے فیصل آفریدی بھی شامل ہیں جو بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔
آئی سی سی حکام کے مطابق سپر سکس مرحلے اور ناک آؤٹ مقابلوں کے لیے میچ آفیشلز کا اعلان بعد میں کیا جائے گا، اگلے مرحلوں کے لیے آفیشلز کا انتخاب کارکردگی اور تجربے کی بنیاد پر کیا جائے گا۔
انڈر 19 ورلڈ کپ زمبابوے اورنمیبیا میں کھیلا جائے گا، جہاں دنیا بھر سے نوجوان کرکٹرز اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں گے۔
آئی سی سی کا کہنا ہے کہ زمبابوے اور نمیبیا میں کھیلے جانے والے انڈر 19 ورلڈ کپ کی کامیاب میزبانی کے لیے دونوں ممالک میں انتظامات حتمی مراحل میں داخل ہو چکے ہیں۔
نوجوان کھلاڑیوں کے ساتھ ساتھ میچ آفیشلز کی پیشہ ورانہ کارکردگی بھی اس ٹورنامنٹ کی کامیابی میں اہم کردار ادا کرے گی۔