آئی سی سی کا انڈر 19 ورلڈ کپ کیلیے میچ آفیشلز کے پینل کا اعلان

ٹورنامنٹ کے ابتدائی مرحلے میں 17 امپائرز اور 4 میچ ریفریز فرائض انجام دیں گے

ویب ڈیسک January 13, 2026
facebook whatsup

انڈر 19 ورلڈ کپ کے لیے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) نے میچ آفیشلز کے پینل کا اعلان کر دیا۔

مقابلوں کی شفاف اور منصفانہ نگرانی کو یقینی بنانے کے لیے ٹورنامنٹ کے ابتدائی مرحلے میں 17 امپائرز اور 4 میچ ریفریز فرائض انجام دیں گے، اعلان کردہ میچ آفیشلز میں پاکستان کے فیصل آفریدی بھی شامل ہیں جو بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔

آئی سی سی حکام کے مطابق سپر سکس مرحلے اور ناک آؤٹ مقابلوں کے لیے میچ آفیشلز کا اعلان بعد میں کیا جائے گا، اگلے مرحلوں کے لیے آفیشلز کا انتخاب کارکردگی اور تجربے کی بنیاد پر کیا جائے گا۔

انڈر 19 ورلڈ کپ زمبابوے اورنمیبیا میں کھیلا جائے گا، جہاں دنیا بھر سے نوجوان کرکٹرز اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں گے۔

مزید پڑھیں

Express News

بنگلادیش کا معاملہ آئی سی سی کیلیے درد سر بن گیا

آئی سی سی کا کہنا ہے کہ زمبابوے اور نمیبیا میں کھیلے جانے والے انڈر 19 ورلڈ کپ کی کامیاب میزبانی کے لیے دونوں ممالک میں انتظامات حتمی مراحل میں داخل ہو چکے ہیں۔

نوجوان کھلاڑیوں کے ساتھ ساتھ میچ آفیشلز کی پیشہ ورانہ کارکردگی بھی اس ٹورنامنٹ کی کامیابی میں اہم کردار ادا کرے گی۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

یوزویندر چہل اور دیشا پٹنی کے درمیان تعلقات کی افواہیں گرم

یوزویندر چہل اور دیشا پٹنی کے درمیان تعلقات کی افواہیں گرم

 Jan 13, 2026 05:09 PM |
مسلم بھارتی اداکارہ بھی ایران کی صورتحال پر بول اُٹھیں

مسلم بھارتی اداکارہ بھی ایران کی صورتحال پر بول اُٹھیں

 Jan 13, 2026 04:49 PM |
بھارتی اداکارہ نے بالی ووڈ کی خوفناک حقیقت سے پردہ اٹھادیا

بھارتی اداکارہ نے بالی ووڈ کی خوفناک حقیقت سے پردہ اٹھادیا

 Jan 13, 2026 02:56 PM |

متعلقہ

Express News

سابق بھارتی کرکٹر شیکھر دھون کا اپنی گرل فرینڈ سے منگنی کا اعلان

Express News

نیدرلینڈز نے ٹی20 ورلڈ کپ 2026 کے لیے اسکواڈ کا اعلان کر دیا

Express News

سابق ٹیسٹ کرکٹر محمد الیاس کو سپرد خاک کر دیا گیا

Express News

پاکستان کے فاسٹ بولر احسان اللہ نے اپنی برق رفتار بولنگ سے بیٹرز کو پریشان کر دیا

Express News

سابق فرانسیسی فٹبالر اور کوچ 72 برس کی عمر میں انتقال کر گئے

Express News

بی بی ایل میں شرمناک لمحہ؛ سست بیٹنگ پر رضوان کو کپتان نے واپس بلالیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو