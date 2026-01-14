پانی کی بوتلوں سے خارج ہونے والے ذرات سے متعلق ہوشربا انکشاف!

یہ انکشاف پولینڈ اور اسپین سے تعلق رکھنے والے محققین کو ایک تحقیق میں ہوا

ویب ڈیسک January 14, 2026
facebook whatsup

ایک نئی تحقیق کے مطابق روز مرہ کی استعمال کی اشیاء سے نکلنے والے مائیکرو پلاسٹک براہ راست لبلبے کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔

گزشتہ مطالعوں میں مائیکرو پلاسٹکس کو صحت کے متعدد مسائل سے جوڑا گیا ہے۔ ان مسائل میں ہارمون میں خلل، ذیا بیطس، فالج اور متعدد اقسام کے کینسر شامل ہیں۔ لیکن زیادہ تر مطالعوں میں براہ راست تعلق قائم نہیں کیا جا سکا تھا۔

تازہ ترین تحقیق میں اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ پولی ایتھائلین ٹیریفتھالیٹ (PET، پلاسٹک کی بوتلوں کا اہم جزو) لبلبے پر زہریلے اثرات ڈالتا ہے۔

پولینڈ اور اسپین سے تعلق رکھنے والے محققین کو ایک تحقیق میں دیکھا گیا کہ PET مائیکرو پلاسٹکس نے خنزیروں کے لبلبے کے خلیوں پر زہریلے اثرات مرتب کیے جو ممکنہ طور پر ذیا بیطس اور موٹاپے کا سبب بنے۔

سائنس دانوں نے خنزیر کے لبلبے پر مختلف مقدار کی PET مائیکرو پلاسٹکس افشا کی اور خلیاتی سطح پر چکنائی کے جمع ہونے میں اور زہر پھیلنے کا جائزہ لیا۔

سائنس دانوں نے حاصل ہونے والے تشویش ناک شواہد میں دیکھا کہ PET مائیکرو پلاسٹکس لبلبے کے اندر خلیات کی موت کو بڑھا سکتے ہیں اور عضو کی فعلیت میں خلل ڈال سکتے ہیں۔ یہ مائیکروپلاسٹکس براہ راست لبلبے کے فعال ہونے کے لیے ضروری پروٹینز کو متاثر کرتے ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

سیف علی خان ہزاروں کروڑ کی جائیداد کا مقدمہ جیت گئے

سیف علی خان ہزاروں کروڑ کی جائیداد کا مقدمہ جیت گئے

 Jan 14, 2026 07:59 PM |
تشدد پر اکسانے والے 67 بھارتی گانے میوزک پلیٹ فارمز سے ہٹادیے گئے

تشدد پر اکسانے والے 67 بھارتی گانے میوزک پلیٹ فارمز سے ہٹادیے گئے

 Jan 14, 2026 07:50 PM |
’پہلاج اپنی 3 ماؤں کیساتھ‘، اقرار الحسن کی نئی تصاویر وائرل

’پہلاج اپنی 3 ماؤں کیساتھ‘، اقرار الحسن کی نئی تصاویر وائرل

 Jan 14, 2026 05:16 PM |

متعلقہ

Express News

افغان سرحدی نقل و حرکت منظم کرنے سے پاکستان میں پولیو کیسز میں نمایاں کمی

Express News

 الزائمرز کے زیادہ تر کیسز کا ایک ہی جین سے تعلق، تحقیق میں انکشاف

Express News

دماغ میں اعصابی فضلے کی نکاسی کے راستے میں رکاوٹ الزائمر کی وارننگ ہوسکتی ہے، ماہرین

Express News

وزن گھٹانے والی ادویات کے استعمال سے متعلق ہوشرُبا انکشاف

Express News

پیٹ بھرا ہوا، پیمپر تبدیل کیا ہوا، پھر بھی بچہ روتا ہے، ممکنہ وجوہات

Express News

کینسر کے مریضوں کیلئے بڑی خبر، مفت ادویات کی فراہمی کیلئے حکومت کا نجی کمپنی سے معاہدہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو