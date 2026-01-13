پاکستانی کپتان سلمان علی آغا نے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں نیا کارنامہ سر انجام دے دیا

انہوں نے کوئنٹن ڈی کوک، روہت شرما اور ڈیرن سیمی جیسے عالمی شہرت یافتہ بلے بازوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا

ویب ڈیسک January 13, 2026
پاکستان اور سری لنکا کے درمیان کھیلا گیا تیسرا ٹی ٹوئنٹی میچ اگرچہ قومی ٹیم کے لیے مایوس کن ثابت ہوا، تاہم کپتان سلمان علی آغا کی شاندار اور جارحانہ بیٹنگ نے شائقینِ کرکٹ کے دل جیت لیے۔

دمبولا میں کھیلے گئے میچ میں پاکستانی کپتان سلمان علی آغا نے صرف 12 گیندوں پر 45 رنز کی ناقابلِ یقین اننگز کھیلی جس میں 5 چوکے اور 3 شاندار چھکے شامل تھے۔ ان کی اننگز کا اسٹرائیک ریٹ 375.0 رہا جو ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل کرکٹ کی تاریخ میں کسی بھی کپتان کی جانب سے (کم از کم 10 گیندیں کھیلنے کی شرط کے ساتھ، فل ممبر ٹیموں کے خلاف) سب سے زیادہ اسٹرائیک ریٹ ہے۔

اس سے قبل یہ اعزاز کیرون پولارڈ کے پاس تھا جنہوں نے 2021 میں سری لنکا کے خلاف 11 گیندوں پر 38 رنز بنا کر 345.5 کا اسٹرائیک ریٹ حاصل کیا تھا اور اب سلمان علی آغا نے اس ریکارڈ کو توڑ دیا۔

سری لنکا کیخلاف سیریز سے قبل قومی ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا کا بیان سامنے آگیا

دلچسپ بات یہ ہے کہ اس فہرست میں کوئنٹن ڈی کوک، روہت شرما اور ڈیرن سیمی جیسے عالمی شہرت یافتہ بلے باز بھی شامل ہیں، تاہم سلمان علی آغا نے اپنی برق رفتار اننگز کے ذریعے سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔

اگرچہ پاکستان میچ جیتنے میں کامیاب نہ ہو سکا مگر کپتان کی یہ تاریخی بیٹنگ طویل عرصے تک یاد رکھی جائے گی اور یہ ٹیم کے لیے ایک مثبت اشارہ سمجھی جا رہی ہے۔

 
