بھارت کے بیٹنگ کوچ سِتانشو کوٹک کا کہنا ہے کہ ویرات کوہلی اور روہت شرما ہیڈ کوچ گوتم گمبھیر سمیت ٹیم منیجمنٹ کے ساتھ ایک صف میں کھڑے ہیں۔
ستانشو کوٹک نے بتایا کہ جتنا تجربہ ان دونوں کے پاس موجود ہے وہ دیگر کھلاڑیوں کے ساتھ بہت سے آئیڈیا شیئر کر سکتے ہیں اور دونوں بلے باز ایسا کرتے ہیں۔ یہ دونوں منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ اب یہ دونوں ایک ہی فارمیٹ کھیل رہے ہیں، دونوں چاہتے ہیں کہ جب بھی وہ ہوں تو انڈیا جہاں بھی کھیلے جیتے۔
ان کا کہنا تھا کہ دونوں بلے باز گوتم گمبھیر کے ساتھ ایک روزہ فارمیٹ، وہ میچز بھارتی ٹیم کے پاس ہیں اور 2027 میں جنوبی افریقا میں ہونے والے ایک روزہ ورلڈ کپ سے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ جتنا وقت وہ ان دونوں کے درمیان ہوتے ہیں وہ اپنا تجربہ شیئر کرتے ہیں اور وہ ہمیشہ ان دونوں بات کرتا ہوا دیکھتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پر بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جو وہ دیکھتے ہیں اس میں بہت مثبت پہلو ہیں۔