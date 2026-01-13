افغان سرحدی نقل و حرکت منظم کرنے سے پاکستان میں پولیو کیسز میں نمایاں کمی

اعداد و شمار کے مطابق 2025 میں پولیو کے کیسز میں 59.5 فیصد واضح کمی ریکارڈ کی گئی

عامر الیاس رانا January 13, 2026
facebook whatsup
فوٹو فائل
اسلام آباد:

ملک میں پولیو کے اعداد وشمار سے متعلق حکومتی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ افغانستان کے ساتھ غیرمنظم سرحدی نقل و حرکت محدود کرنے کے فیصلے سے پولیو کے کیسز میں نمایاں کمی آگئی ہے۔

بیان کے مطابق پاکستان حکومت کی جانب سے 2025 میں افغانستان کے ساتھ غیر منظم سرحدی نقل و حرکت محدود کرنے کے لیے کیا گیا فیصلہ پولیو کے خلاف جدوجہد میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوا۔

اس ضمن میں بتایا گیا کہ سرحد پر آمدورفت اور اشیا کی نقل و حمل کو ضابطے میں لانے سے نہ صرف نگرانی بہتر ہوئی بلکہ پولیو وائرس کے پھیلاؤ میں بھی نمایاں کمی آئی۔

اعداد و شمار کے مطابق 2025 میں پولیو کے کیسز میں 59.5 فیصد واضح کمی ریکارڈ کی گئی اور وائرس کی ترسیل محدود جغرافیائی علاقوں تک سمٹ کر رہ گئی ہے۔

بیان میں کہا گیا کہ افغانستان میں پولیو کی مسلسل موجودگی اور دونوں ممالک کے درمیان بڑے پیمانے پر آبادی کی نقل و حرکت کے باعث غیر قانونی افغان مہاجرین کی واپسی اور آمدورفت کے بہتر انتظام نے وائرس کی دوبارہ درآمد کو روکنے میں مدد دی ہے۔

مزید بتایا گیا کہ اس کے ساتھ ساتھ موبائل آبادیوں میں ویکسی نیشن کوریج بہتر ہوئی اور فالو اپ نگرانی کا نظام مزید مضبوط ہوا جو پاکستان کی پولیو کے خاتمے کی کوششوں کے لیے ایک مثبت پیش رفت ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

یوزویندر چہل اور دیشا پٹنی کے درمیان تعلقات کی افواہیں گرم

یوزویندر چہل اور دیشا پٹنی کے درمیان تعلقات کی افواہیں گرم

 Jan 13, 2026 05:09 PM |
مسلم بھارتی اداکارہ بھی ایران کی صورتحال پر بول اُٹھیں

مسلم بھارتی اداکارہ بھی ایران کی صورتحال پر بول اُٹھیں

 Jan 13, 2026 04:49 PM |
بھارتی اداکارہ نے بالی ووڈ کی خوفناک حقیقت سے پردہ اٹھادیا

بھارتی اداکارہ نے بالی ووڈ کی خوفناک حقیقت سے پردہ اٹھادیا

 Jan 13, 2026 02:56 PM |

متعلقہ

Express News

جنازے سے واپسی پر موٹرسائیکل سوار کو واٹرٹینکر نے کچل دیا

Express News

پیپلزپارٹی کے احتجاج پر حکومت نے اسپیشل اکنامک زونز آرڈیننس واپس لے لیا

Express News

کراچی؛ گرفتار دہشت گردوں کی نشاندہی پر بلدیہ ٹاؤن سے دو سو کلوگرام دھماکا خیز مواد برآمد

Express News

کراچی میں نجی اسکولوں کی جانب سے نئے اوقات کار کی پابندی نہ ہونے کی شکایات

Express News

بجلی صارفین کیلیے خوش خبری، نیپرا نے بنیادی ٹیرف کی حکومتی درخواست منظور کرلی

Express News

دو گیس فیلڈز سے ترسیل بند، کراچی کے متعدد علاقوں می گیس کی فراہمی متاثر

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو