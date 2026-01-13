آئی سی سی مینز انڈر 19 ورلڈ کپ کے وارم اپ میچ میں پاکستان نے امریکا کو شکست دیدی

امریکا کی ٹیم مقررہ ہدف 295 رنز کے تعاقب میں 43.5 اوورز میں 225 رنز پر ڈھیر ہو گئی

ویب ڈیسک January 13, 2026
آئی سی سی مینز انڈر 19 ورلڈ کپ کے وارم اپ میچ میں پاکستان نے امریکا کو 69 رنز سے شکست دے دی۔

بلاوایو ایتھلیٹک کلب میں کھیلے گئے میچ کے دوران پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورزمیں 294/8 رنز بنائے، سمیرمنہاس نے 74 رنزکی شاندار اننگزکھیلی جبکہ علی حسن بلوچ نے 36 رنز بنا کرٹیم کے اسکورکو مضبوط بنایا جبکہ احمد حسین نے 43 رنز بنائے اور زخمی ہونے کی وجہ سے اننگز سے باہرہوگئے، تاہم ٹیم نے حریف ٹیم کے خلاف مضبوط اسکور قائم کیا۔

امریکا کی ٹیم مقررہ ہدف 295 رنز کے تعاقب میں 43.5 اوورز میں 225 رنز پر ڈھیر ہو گئی، سہیل گارگ 75 رنز بنا کر سب سے زیادہ اسکور کرنے والے بلے باز رہے جبکہ مومن قمر اورعبدالسبحان نے تین تین وکٹیں حاصل کر کے پاکستان کی فتح میں اہم کردار ادا کیا۔

انڈر 19 ورلڈ کپ، پاکستان کے پاس وارم اپ ہونے کا آج آخری موقع

پاکستان انڈر 19 ٹیم مسونگو سے بولاوائیو پہنچ گئی

پاکستان کی انڈر19 ٹیم کی شاندار بیٹنگ اور مضبوط بولنگ نے حریف ٹیم کو میچ میں واپسی کا موقع نہ دیا۔

 
