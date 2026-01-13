اڈیالہ جیل میں عمران خان سے بشریٰ بی بی کی ملاقات کرادی گئی

بشریٰ بی بی اور بانی پی ٹی آئی کی ملاقات ہفتے میں ایک مرتبہ جیل رولز کے مطابق کرائی جاتی ہے، جیل ذرائع

عمران اصغر January 13, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل
راولپنڈی:

پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے بانی چیئرمین اور سابق وزیراعظم عمران خان سے اڈیالہ جیل میں قید ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی ملاقات کرادی گئی۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق ذرائع نے بتایا کہ اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات کے دن پر ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی ان سے ملاقات کرادی گئی۔

جیل ذرائع نے بتایا کہ بانی پی ٹی آئی اور بشری بی بی کی ملاقات آدھے گھنٹے تک جاری رہی اور دونوں کی ملاقات کانفرنس روم میں کرائی گئی۔

جیل ذرائع نے مزید بتایا کہ دونوں میاں بیوی آدھے گھنٹے تک ایک ساتھ رہے اور ہفتے میں ایک مرتبہ جیل میں بشریٰ بی بی اور بانی پی ٹی آئی کی ملاقات کرائی جاتی ہے اور دونوں میاں بیوی کی ملاقات جیل رولز کے مطابق کرائی جاتی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

یوزویندر چہل اور دیشا پٹنی کے درمیان تعلقات کی افواہیں گرم

یوزویندر چہل اور دیشا پٹنی کے درمیان تعلقات کی افواہیں گرم

 Jan 13, 2026 05:09 PM |
مسلم بھارتی اداکارہ بھی ایران کی صورتحال پر بول اُٹھیں

مسلم بھارتی اداکارہ بھی ایران کی صورتحال پر بول اُٹھیں

 Jan 13, 2026 04:49 PM |
بھارتی اداکارہ نے بالی ووڈ کی خوفناک حقیقت سے پردہ اٹھادیا

بھارتی اداکارہ نے بالی ووڈ کی خوفناک حقیقت سے پردہ اٹھادیا

 Jan 13, 2026 02:56 PM |

متعلقہ

Express News

جنازے سے واپسی پر موٹرسائیکل سوار کو واٹرٹینکر نے کچل دیا

Express News

پیپلزپارٹی کے احتجاج پر حکومت نے اسپیشل اکنامک زونز آرڈیننس واپس لے لیا

Express News

کراچی؛ گرفتار دہشت گردوں کی نشاندہی پر بلدیہ ٹاؤن سے دو سو کلوگرام دھماکا خیز مواد برآمد

Express News

کراچی میں نجی اسکولوں کی جانب سے نئے اوقات کار کی پابندی نہ ہونے کی شکایات

Express News

بجلی صارفین کیلیے خوش خبری، نیپرا نے بنیادی ٹیرف کی حکومتی درخواست منظور کرلی

Express News

دو گیس فیلڈز سے ترسیل بند، کراچی کے متعدد علاقوں می گیس کی فراہمی متاثر

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو