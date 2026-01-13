شادیوں میں گلوکاری پر راحت فتح علی خان اور عاطف اسلم کا ہوشربا معاوضہ سامنے آگیا

دونوں فنکار پاکستان میں ملک ریاض اور بھارت میں مکیش امبانی جیسی شخصیات کی تقریبات میں بھی پرفارم کرچکے ہیں

ویب ڈیسک January 14, 2026
facebook whatsup

پاکستان کے عالمی شہرت یافتہ گلوکار راحت فتح علی خان اور عاطف اسلم نہ صرف اپنے لازوال گانوں بلکہ شاندار لائیو پرفارمنسز کے باعث بھی دنیا بھر میں پہچانے جاتے ہیں۔

بھارتی فلموں کے لیے گائے گئے سپرہٹ گانوں نے ان کی مقبولیت کو مزید دوام بخشا، جبکہ نجی تقریبات اور بڑی شادیوں میں ان کی موجودگی ہمیشہ خبروں کی زینت بنتی رہی ہے۔

دونوں فنکار پاکستان میں ملک ریاض اور بھارت میں مکیش امبانی جیسے بااثر شخصیات کی شادیوں میں بھی پرفارم کرچکے ہیں، جہاں ان کی فیس ہمیشہ توجہ کا مرکز بنی۔

گزشتہ ہفتے فریال تالپور کی صاحبزادی عائشہ تالپور کی شادی نے سوشل میڈیا پر خاصی توجہ حاصل کی، جہاں راحت فتح علی خان اور عاطف اسلم نے اپنی آواز کا جادو جگایا۔ باخبر ذرائع کے مطابق دونوں گلوکاروں نے تقریب میں موجود معزز مہمانوں کی خصوصی فرمائش پر اپنے مقبول گانے پیش کیے اور محفل کو یادگار بنا دیا۔

اب سینئر اینکر پرسن نعیم حنیف نے حال ہی میں ایک گفتگو کے دوران ان معروف گلوکاروں کی تقریبات میں پرفارمنس کے معاوضوں سے متعلق دلچسپ انکشافات کیے ہیں۔ ان کے مطابق، راحت فتح علی خان پاکستان میں کسی شادی پر پرفارم کرنے کے لیے تقریباً ایک کروڑ پچیس لاکھ روپے وصول کرتے ہیں۔ اگر وہ کسی دوسرے شہر میں پرفارم کریں تو یہ رقم مزید بڑھ جاتی ہے، جبکہ بیرونِ ملک پرفارمنس کی صورت میں ان کی فیس تقریباً دگنی ہو جاتی ہے۔

نعیم حنیف نے عاطف اسلم کے حوالے سے بتایا کہ وہ ماضی میں شادیوں میں پرفارم نہیں کیا کرتے تھے۔ تاہم تقریباً سات سال قبل ملک ریاض نے انہیں اپنے پوتے کی شادی میں گانے کی پیشکش کی۔ عاطف اسلم نے بظاہر انکار کے لیے ڈیڑھ کروڑ روپے مانگے، مگر ملک ریاض نے وہ رقم ادا کر دی۔ نعیم حنیف کے بقول انہوں نے اس ادائیگی کا بل بھی دیکھا تھا۔ اسی واقعے کے بعد عاطف اسلم نے شادیوں میں پرفارم کرنا شروع کیا اور اب وہ فی پرفارمنس تقریباً دو سے ڈھائی کروڑ روپے وصول کرتے ہیں۔

انہوں نے مزید بتایا کہ معروف صوفی گلوکارہ عابدہ پروین عموماً صحت کے مسائل کے باعث پرفارم نہیں کرتیں، لیکن اگر وہ کسی تقریب میں شرکت کریں تو ان کا معاوضہ بھی کم نہیں ہوتا اور وہ تقریباً ساٹھ سے ستر ہزار ڈالر وصول کرتی ہیں۔ نعیم حنیف کے اندازے کے مطابق مذکورہ شادی میں مجموعی طور پر گلوکاروں کی پرفارمنس پر خرچ کی گئی رقم تقریباً سات کروڑ روپے کے قریب تھی۔

یہ انکشافات ایک بار پھر اس حقیقت کو اجاگر کرتے ہیں کہ پاکستان کے صفِ اول کے گلوکار نہ صرف موسیقی کی دنیا میں راج کر رہے ہیں بلکہ شادیوں اور نجی تقریبات میں ان کی ایک جھلک بھی کروڑوں روپے کی قیمت رکھتی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

شادیوں میں گلوکاری پر راحت فتح علی خان اور عاطف اسلم کا ہوشربا معاوضہ سامنے آگیا

شادیوں میں گلوکاری پر راحت فتح علی خان اور عاطف اسلم کا ہوشربا معاوضہ سامنے آگیا

 Jan 14, 2026 12:02 AM |
یوزویندر چہل اور دیشا پٹنی کے درمیان تعلقات کی افواہیں گرم

یوزویندر چہل اور دیشا پٹنی کے درمیان تعلقات کی افواہیں گرم

 Jan 13, 2026 05:09 PM |
مسلم بھارتی اداکارہ بھی ایران کی صورتحال پر بول اُٹھیں

مسلم بھارتی اداکارہ بھی ایران کی صورتحال پر بول اُٹھیں

 Jan 13, 2026 04:49 PM |

متعلقہ

Express News

یوزویندر چہل اور دیشا پٹنی کے درمیان تعلقات کی افواہیں گرم

Express News

مسلم بھارتی اداکارہ بھی ایران کی صورتحال پر بول اُٹھیں

Express News

بھارتی اداکارہ نے بالی ووڈ کی خوفناک حقیقت سے پردہ اٹھادیا

Express News

’ایسا لگا مجھے کسی نے مکا مارا‘، نک جوناس نے گولڈن گلوبز سے جانے کی وجہ بتادی

Express News

معروف ہالی ووڈ اداکار نے امریکی صدر کو دنیا کا بدترین انسان قرار دے دیا

Express News

دھرمیندر کے انتقال کے بعد سوتن کیساتھ تعلق کیسا ہے؟ ہیما مالنی نے خاموشی توڑ دی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو