کراچی کے عباسی شہید اسپتال کے بچہ وارڈ میں آتشزدگی کا واقعہ

عملے نے بروقت اقدامات کیے جس کی وجہ سے آگ پر قابو پالیا گیا

شاہ میر خان January 14, 2026
facebook whatsup

بلدیہ عظمی کراچی کے ماتحت چلنے والے سرکاری اسپتال عباسی شہید کے بچہ وارڈ میں آتشزدگی کا واقعہ پیش آیا ہے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق ناظم آباد میں واقع عباسی شہید اسپتال کے بچہ وارڈ میں اچانک آگ بھڑک اٹھی جس کے باعث وارڈ میں دھواں بھر گیا۔

عملے نے ذہانت اور بروقت اقدامات کر کے آگ پر فوری طور پر قابو پالیا جس کی وجہ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔

آگ بجھنے کے باوجود بھی انتظامیہ کی جانب سے کولنگ کے عمل کیلیے فائر بریگیڈ کو نہیں بلایا گیا تاہم منتظمین نے دورہ کرنے کے بعد صورت حال پر اطمینان کا اظہار کیا۔

مزید پڑھیں

Express News

کراچی، عباسی شہید اسپتال کے خواتین وارڈ کے افتتاح پر مرد مریضوں کی موجودگی، حقیقت سامنے آگئی

Express News

عباسی شہید اسپتال میں تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر ڈاکٹرز سراپا احتجاج

Express News

عباسی شہید اسپتال میں رات گئے بےقابو بیل کی "ایمرجنسی انٹری"!

اسپتال کے بچہ وارڈ میں لگنے والی آگ کی وجہ سامنے نہیں آسکی تاہم آتشزدگی کے دوران کسی بھی بڑے نقصان سے بچنے کیلیے بجلی منقطع کردی گئی تھی جس کو آگ بجھنے کے بعد کھول دیا گیا۔

آتشزدگی کے باعث اسپتال میں داخل بچوں کے اہل خانہ شدید پریشانی کا شکار بھی ہوئے تاہم انہوں نے عملے کے بروقت اقدامات کو سراہتے ہوئے کہا کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو بڑا نقصان ہوسکتا تھا۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

شادیوں میں گلوکاری پر راحت فتح علی خان اور عاطف اسلم کا ہوشربا معاوضہ سامنے آگیا

شادیوں میں گلوکاری پر راحت فتح علی خان اور عاطف اسلم کا ہوشربا معاوضہ سامنے آگیا

 Jan 14, 2026 12:02 AM |
یوزویندر چہل اور دیشا پٹنی کے درمیان تعلقات کی افواہیں گرم

یوزویندر چہل اور دیشا پٹنی کے درمیان تعلقات کی افواہیں گرم

 Jan 13, 2026 05:09 PM |
مسلم بھارتی اداکارہ بھی ایران کی صورتحال پر بول اُٹھیں

مسلم بھارتی اداکارہ بھی ایران کی صورتحال پر بول اُٹھیں

 Jan 13, 2026 04:49 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی میں پولیس مقابلوں میں 1 ڈاکو ہلاک، دو زخمی

Express News

کراچی میں فیکٹری سے نکلنے والی خواتین پر فائرنگ، 5 بچوں کی ماں جاں بحق

Express News

کراچی میں ڈکیتی مزاحمت سمیت فائرنگ کے دیگر واقعات میں 4 افراد زخمی

Express News

کراچی میں ٹریفک حادثے میں موٹرسائیکل سوار جاں بحق

Express News

کراچی: سرجانی ٹاؤن میں مبینہ پولیس مقابلے میں 2 ڈاکو ہلاک، 2 زخمی

Express News

کراچی، سٹی ریلوے کالونی میں پھاٹک کے قریب ٹرین کی ٹکر سے نوجوان جاں بحق

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو