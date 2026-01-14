امریکا: دنیا کا سب سے قد آور کتا

مِنی نامی پالتو کتے نے گینیز ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا

ویب ڈیسک January 14, 2026
facebook whatsup
(تصویر: گینیز ورلڈ ریکارڈ)

امریکا میں گریٹ ڈین نسل کے مادہ کتے نے دنیا کے سب سے قد آور مادہ کتے کا گینیز ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا۔

امریکی ریاست کنیکٹیکٹ سے تعلق رکھنے والے ایک خاندان کے مِنی نامی پالتو مادہ کتے (جس کا قد 3 فٹ اور 2 انچ ہے) نے گینیز ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا۔

مِنی کے مالکان کین اور لیزا نے اس کو دو ماہ کی عمر میں گود لیا، جس کے بعد وہ تیزی سے بڑھنا شروع ہوگئی اور اس کی پہلی سالگرہ تک اس کا وزن تقریباً 16 کلو گرام تک پہنچ گیا۔

مِنی کی عمر ڈھائی برس کے قریب تھی جب کین اور لیزا کی بیٹی نے خیال ظاہر کیا کہ یہ گینیز ورلڈ ریکارڈ حاصل کر سکتی ہے۔

مالکان نے مِنی کے بڑا ہونے کا انتظار کیا اور بالآخر ساڑھے تین برس کی عمر میں اس کے قد کی پیمائش کرائی۔

پیمائش میں مِنی کا قد 3 فٹ اور 2 انچز آیا جو مادہ کیٹیگری میں سب سے قد آور کتے کے ریکارڈ کے لیے کافی تھا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

سیف علی خان ہزاروں کروڑ کی جائیداد کا مقدمہ جیت گئے

سیف علی خان ہزاروں کروڑ کی جائیداد کا مقدمہ جیت گئے

 Jan 14, 2026 07:59 PM |
تشدد پر اکسانے والے 67 بھارتی گانے میوزک پلیٹ فارمز سے ہٹادیے گئے

تشدد پر اکسانے والے 67 بھارتی گانے میوزک پلیٹ فارمز سے ہٹادیے گئے

 Jan 14, 2026 07:50 PM |
’پہلاج اپنی 3 ماؤں کیساتھ‘، اقرار الحسن کی نئی تصاویر وائرل

’پہلاج اپنی 3 ماؤں کیساتھ‘، اقرار الحسن کی نئی تصاویر وائرل

 Jan 14, 2026 05:16 PM |

متعلقہ

Express News

سمندر کی گہرائیوں سے 600 سال پُرانا بحری جہاز دریافت

Express News

یوٹیوب پر 140 برس طویل ویڈیو کا معمہ، چونکا دینے والی حقیقت سامنے آگئی

Express News

حضرت عیسٰیؑ کے زمانے سے بھی تقریبا 1000 سال پہلے کا درخت جو آج بھی پھل دے رہا ہے

Express News

برطانیہ: سڑک کی تعمیر کے دوران 300 سے زائد قدیم رومی قبریں دریافت

Express News

جرمنی: 50 بھیڑوں کا جتھہ سپر مارکیٹ میں گھس گیا، افرا تفری مچ گئی

Express News

سعودی عرب کے معمر ترین شہری 142 سال کی عمر میں انتقال کرگئے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو