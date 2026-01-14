کراچی، پولیس مقابلے، ایک ڈاکو ہلاک، دو زخمی حالت میں گرفتار، راہگیر بھی زخمی

زخمی ملزمان اور راہگیر کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا، پولیس

منور خان January 14, 2026
کراچی:

شہر قائد کے مختلف علاقوں میں پولیس کے ساتھ ہونے والے مبینہ مقابلوں کے دوران ایک ڈاکو ہلاک جبکہ دو ڈاکوؤں کو شدید زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا جبکہ فائرنگ کی زد میں آ کر ایک راہگیر بھی زخمی ہو گیا۔

تفصیلات کے مطابق گڈاپ سٹی پولیس نے سپر ہائی وے سجاد ہوٹل کے قریب مبینہ مقابلے میں ایک ڈاکو کو ہلاک جبکہ اس کے ساتھی کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا۔

پولیس کے مطابق ملزمان شہریوں سے لوٹ مار کے بعد فرار ہو رہے تھے کہ پولیس نے تعاقب کیا۔ اس دوران ڈاکوؤں نے پولیس پر فائرنگ شروع کر دی، جس پر پولیس کی جوابی کارروائی میں ایک ڈاکو ہلاک جبکہ دوسرا زخمی ہو گیا۔

پولیس کے مطابق ہلاک ہونے والے ڈاکو کی شناخت 24 سالہ عباس جبکہ زخمی گرفتار ڈاکو کی شناخت عمران کے نام سے ہوئی ہے۔

پولیس نے ملزمان کے قبضے سے دو پستول، گولیاں، نقدی، شہریوں سے چھینے گئے موبائل فونز اور ایک موٹر سائیکل برآمد کر لی ہے۔

ہلاک ڈاکو کی لاش اور زخمی ملزم کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ دونوں کا کرمنل ریکارڈ چیک کیا جا رہا ہے۔

دوسری جانب جمشید کوارٹر پولیس نے جہانگیر روڈ کٹ کے قریب مبینہ مقابلے کے دوران ایک اور ڈاکو کو شدید زخمی حالت میں گرفتار کر لیا۔

پولیس اور ملزم کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں ایک راہگیر 45 سالہ شاہنواز بھی زخمی ہو گیا، جسے فوری طور پر طبی امداد کے لیے سول اسپتال منتقل کر دیا گیا۔

پولیس کے مطابق زخمی ڈاکو کے سر پر گولی لگی ہے اور اس کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے، تاہم فوری طور پر اس کی شناخت نہیں ہو سکی۔
