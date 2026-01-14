شدید دھند کے باعث پنجاب بھر میں موٹر وے کے مختلف سیکشنز ٹریفک کے لیے بند

لاہور:
شدید دھند کے باعث پنجاب کے مختلف حصوں میں موٹرویز اور اہم شاہراہیں بند کر دی گئی ہیں۔
ترجمان موٹروے پولیس سنٹرل ریجن سید عمران احمد کے مطابق عوام کی جان و مال کے تحفظ کے پیش نظر متعدد موٹرویز پر ٹریفک معطل کر دی گئی ہے۔
ترجمان کے مطابق موٹروے ایم-2 لاہور تا کوٹ مومن شدید دھند کے باعث بند کر دی گئی ہے۔
اسی طرح موٹروے ایم-3 فیض پور تا درخانہ، ایم-4 پنڈی بھٹیاں تا ملتان اور ایم-5 ملتان تا ظاہر پیر پر بھی دھند کے باعث ٹریفک روک دی گئی ہے۔
علاوہ ازیں لاہور تا سمبڑیال موٹروے ایم-11 اور لاہور ایسٹرن بائی پاس بھی دھند کی وجہ سے بند ہیں۔
موٹروے پولیس کے مطابق قومی شاہراہ پر لاہور، مانگا منڈی، پتوکی، اوکاڑہ، ساہیوال، کسوال اور اقبال نگر میں شدید دھند چھائی ہوئی ہے، جبکہ میاں چنوں، خانیوال، ملتان، لودہراں اور بہاولپور کے علاقوں میں بھی حدِ نگاہ انتہائی کم ہو گئی ہے۔
ترجمان کے مطابق بعض مقامات پر حد نگاہ 0 سے 100 میٹر تک محدود ہو چکی ہے جو انتہائی خطرناک ہے۔
سید عمران احمد نے بتایا کہ دھند کے دوران لین کی خلاف ورزی اور تیز رفتاری جان لیوا حادثات کا سبب بن سکتی ہے۔
انہوں نے روڈ یوزرز کو سختی سے لین ڈسپلن پر عمل کرنے، غیر ضروری سفر سے گریز کرنے اور دن کے اوقات میں سفر کو ترجیح دینے کی ہدایت کی۔
ترجمان کے مطابق دھند میں محفوظ سفری اوقات صبح 10 بجے سے شام 6 بجے تک ہیں۔
ڈرائیور حضرات فوگ لائٹس کا لازمی استعمال کریں، آگے والی گاڑی سے محفوظ فاصلہ رکھیں اور رفتار کم رکھیں۔
کسی بھی رہنمائی یا مدد کے لیے شہری موٹروے پولیس کی ہیلپ لائن 130 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔