مظاہرین کی پھانسی پر امریکا خاموش نہیں رہے گا، ٹرمپ کی ایران کو سخت وارننگ

ڈونلڈ ٹرمپ ایران میں حکومت مخالف مظاہرین کی حمایت کرتے ہوئے بیانات دے چکے ہیں

ویب ڈیسک January 14, 2026
facebook whatsup

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو خبردار کیا ہے کہ اگر حکومت مخالف مظاہرین کو پھانسی دی گئی تو امریکا انتہائی سخت کارروائی کرے گا۔ صدر ٹرمپ نے یہ وارننگ ایک امریکی میڈیا کو انٹرویو کے دوران دی۔

ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ انہیں تاحال ایران میں مظاہرین کو پھانسی دیے جانے سے متعلق کوئی مصدقہ رپورٹ موصول نہیں ہوئی، تاہم اگر ایسا ہوا تو اس کے نتائج ایران کے لیے انتہائی سنگین ہوں گے۔

امریکی صدر کا کہنا تھا کہ امریکا نہیں چاہتا کہ ایران میں موجودہ صورتحال اسی طرح جاری رہے، لیکن اگر ہزاروں افراد کو قتل کیا گیا اور پھانسیوں کا سلسلہ شروع ہوا تو پھر ایران کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔

مزید پڑھیں

Express News

عوام بدلہ لینے کیلیے جن قاتلوں کو یاد رکھیں گے وہ ٹرمپ اور نیتن یاہو ہیں؛ ایران

Express News

مدد پہنچنے والی ہے، ملکی اداروں کا کنٹرول سنبھال لو؛ ٹرمپ کا ایران کے مظاہرین کو پیغام

ٹرمپ نے مزید کہا کہ ایسے اقدامات ایران کے لیے کسی صورت اچھے ثابت نہیں ہوں گے اور امریکا اس پر خاموش نہیں رہے گا۔

واضح رہے کہ اس سے قبل بھی ڈونلڈ ٹرمپ ایران میں حکومت مخالف مظاہرین کی حمایت کرتے ہوئے بیانات دے چکے ہیں۔ انہوں نے مظاہرین کو ایرانی اداروں کا کنٹرول سنبھالنے کی ترغیب دی تھی اور یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ امریکی مدد جلد پہنچنے والی ہے۔

امریکی صدر نے اپنے شہریوں اور اتحادی ممالک کے افراد کو ایران چھوڑنے کی ہدایت بھی جاری کر رکھی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

شادیوں میں گلوکاری پر راحت فتح علی خان اور عاطف اسلم کا ہوشربا معاوضہ سامنے آگیا

شادیوں میں گلوکاری پر راحت فتح علی خان اور عاطف اسلم کا ہوشربا معاوضہ سامنے آگیا

 Jan 14, 2026 12:02 AM |
یوزویندر چہل اور دیشا پٹنی کے درمیان تعلقات کی افواہیں گرم

یوزویندر چہل اور دیشا پٹنی کے درمیان تعلقات کی افواہیں گرم

 Jan 13, 2026 05:09 PM |
مسلم بھارتی اداکارہ بھی ایران کی صورتحال پر بول اُٹھیں

مسلم بھارتی اداکارہ بھی ایران کی صورتحال پر بول اُٹھیں

 Jan 13, 2026 04:49 PM |

متعلقہ

Express News

عوام بدلہ لینے کیلیے جن قاتلوں کو یاد رکھیں گے وہ ٹرمپ اور نیتن یاہو ہیں؛ ایران

Express News

فٹبال کوچ اور گرل فرینڈ کو بچوں سے جنسی زیادتی کی ویڈیو بنانے پر قید کی سزائیں

Express News

مدد پہنچنے والی ہے، ملکی اداروں کا کنٹرول سنبھال لو؛ ٹرمپ کا ایران کے مظاہرین کو پیغام

Express News

امریکا میں چائلڈ پورنوگرافی کے مجرم کو 225 سال قید کی سزا

Express News

شرپسندوں کے گھروں سے امریکی ہتھیار اور دھماکا خیز مواد پکڑا گیا؛ ایران

Express News

عدالت نے ملازم کی سن لی؛ تنخواہ نہ دینے پر کمپنی پر کروڑوں روپے جرمانہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو