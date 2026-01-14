وفاقی حکومت کا کراچی کے قریب زیارت حسن شاہ جزیرے کو ایکو ٹورازم حب بنانے کا اعلان

ایکو فرینڈلی، اسپورٹس اور لائف اسٹائل ٹورازم کا جامع منصوبہ لائیں گے، وفاقی وزیر بحری امور

ویب ڈیسک January 14, 2026
وفاقی وزیر بحری امور محمد جنید انوار چوہدری نے کراچی کے قریب زیارت حسن شاہ جزیرے کو ایکو ٹورازم حب بنانے کا اعلان کردیا۔

وزیر بحری امور نے کہا کہ زیارت حسن شاہ آئی لینڈ جدید سیاحتی مرکز میں تبدیل ہوگا، ایکو فرینڈلی، اسپورٹس اور لائف اسٹائل ٹورازم کا جامع منصوبہ لائیں گے، زیارت حسن شاہ جزیرے پر اربوں روپے کی سرمایہ کاری متوقع ہے۔

جنید انوار چوہدری نے کہا کہ منصوبے پر ایک سے ڈیڑھ ارب روپے لاگت کا تخمینہ ہے، جزیرہ زمینی راستے سے کراچی کے ایسٹرن زون سے منسلک ہوگا، آسان رسائی سے روزگار اور مقامی معیشت کو فائدہ ہوگا۔

ان کا کہنا تھا کہ ساحلی ماحول کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا، سیاحت کے ساتھ ماحولیاتی ذمے داری ضروری ہے، پاکستان کی ساحلی پٹی کو معاشی انجن بنائیں گے، زیارت حسن شاہ جزیرہ بلیو اکانومی کی نئی مثال بنے گا۔
