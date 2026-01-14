سونے کی قیمت میں آج بھی ہوش ربا اضافہ، قیمتیں تاریخ کی نئی بلندیوں پر پہنچ گئیں

بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت 43ڈالر کے اضافے سے 4ہزار 638ڈالر کی نئی بلند سطح پر آگئی 

ویب ڈیسک January 14, 2026
عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں سونے اور چاندی کی قیمتیں تاریخ کی نئی بلندیوں پر پہنچ گئیں۔

بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت 43ڈالر کے اضافے سے 4ہزار 638ڈالر کی نئی بلند سطح پر آگئی۔

عالمی مارکیٹ میں اضافے کے بعد ملک میں فی تولہ سونے کی قیمت بھی 4ہزار 300روپے کے اضافے 4لاکھ 86ہزار 162روپے کی بلند سطح پر آگئی۔

اس کے علاوہ فی دس گرام سونے کی قیمت 3ہزار 687روپے بڑھ کر 4لاکھ 16ہزار 805روپے کی سطح پر آگئی۔

فی تولہ چاندی کی قیمت 500 روپے کے اضافے سے 9ہزار 575 روپے کی نئی بلند سطح پر آگئی، فی دس گرام چاندی کی قیمت 429روپے کے اضافے سے 8ہزار 209روپے کی سطح پر آگئی۔
