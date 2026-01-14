اسلام آباد ہائیکورٹ نے جسٹس محسن اختر کیانی کے سنگل بینچ کا فیصلہ معطل کردیا

عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کرلیا

ویب ڈیسک January 14, 2026
فوٹو: فائل

اسلام آباد ہائی کورٹ نے لاہور اور بہاولپور سے کم سن بچیوں اور ان کی والدہ کے اغوا کے متعلق کیس میں سنگل بینچ کا فیصلہ معطل کر دیا ۔ عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کرلیا۔

چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان پر مشتمل بینچ نے سابق سی ای او پی آئی اے مشرف رسول اور شہری وقاص احمد ، سہیل علیم کے درمیان لین دین کے تنازعے سے متعلق سنگل بینچ کا فیصلہ معطل کیا۔

تھانہ ترنول میں وقاص احمد اور سہیل علیم کے خلاف درج مقدمہ خارج کرنے ، پولیس کے خلاف کارروائی اور تفتیشی افسر پر ایک لاکھ روپے جرمانہ عائد کرنے کا حکم بھی معطل کر دیا۔

بغیر وارنٹ لاہور میں چھاپہ مارنے والی ٹیم میں شامل تمام پولیس اہلکاروں پر ایک ایک لاکھ روپے جرمانہ عائد کرنے اور ان کے خلاف محکمانہ کارروائی کے فیصلے پر بھی عملدرآمد روک دیا۔

وقاص احمد اور ان کی اہلیہ کے خلاف تھانہ ترنول میں مقدمہ درج کیا گیا تھا ۔ جبکہ وقاص احمد کی اہلیہ اور تین کم سن بچیوں کو اسلام آباد پولیس لاہور سے اٹھا کر لے آئی تھی۔

ڈویژن بینچ نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر جواب طلب کر لیا ہے۔

جسٹس محسن اختر کیانی پر مشتمل سنگل بینچ نے مقدمہ خارج کرنے اور پولیس کے خلاف کارروائی کا حکم دیا تھا جس کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر کی گئی تھی۔
